Розвідка, удари по тилу, дезорганізація ворога: ССО розповіли, як починалася Курська операція

Сили спеціальних операцій ЗСУ зазначають, що під час Курської операції вперше комплексно застосували тактичні групи, підрозділи психологічних операцій, Руху опору та безпілотників у координації з дружніми підрозділами Сил оборони, що створило умови для швидкого просування основних сил.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Спецпризначенці розповіли, як у травні-липні створювали передумови для заходу Сил оборони на територію Курської області.

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Дослівно: "Оператори ССО завчасно просувалися територією РФ у рамках підготовки до Курської операції задовго до того, як про основний наступ Сил оборони України дізнався світ. Ретельною розвідкою та ударами по тилових структурах ворога, вони нищили ключові елементи російської оборони в прикордонному регіоні.

Завдяки плануванню, знищення російських систем ППО і складів боєприпасів не залишали противнику можливості швидко реагувати. Точкові удари по стратегічних об’єктах та логістиці ворога унеможливлювали швидке перекидання підкріплення.

Таке виконання дозволило ССО завести по підготовлених маршрутах основний контингент українських військ. Серпневий наступ на Курщині розпочався із мінімальним опором російської армії".

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Деталі: Зазначається, що в міру просування основних підрозділів української армії вглиб Курщини, групи спеціального призначення та Руху опору ССО у ворожому тилу проводили рейдові операції, засідки та саботажі, підривали мости та переправи в координації з дружніми підрозділами Сил оборони. Були залучені пілоти БпАК ССО, які знищували російські логістичні конвої, важку техніку та військових.

Паралельно підрозділи Психологічних операцій ССО сіяли хаос серед цивільних, а російських військових дезорганізували через операцію з кодовою назвою "Сенека".

"Як відомо, росіяни спробували переламати хід подій, залучивши до бойових дій війська Північної Кореї наприкінці осені. Проте групи спеціального призначення швидко адаптувалися та нанесли військам КНДР чи не найбільших втрат від моменту завершення активної фази Корейської війни понад 70 років тому", зазначають у ССО.

Покрокова історія дій ССО на Курщині – детальніше на відео, оприлюдненому 6 лютого.

Передісторія: