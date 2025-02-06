Франція обурилась позбавленням акредитації журналіста Le Monde в РФ

Французьке МЗС пригрозило наслідками через рішення Росії позбавити акредитації кореспондента газети Le Monde Бенжамена Кенеля у Москві.

Джерело: представник МЗС Франції на брифінгу 6 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У зовнішньополітичному відомстві Франції наголосили, що Le Monde – одне з провідних французьких видань – уперше з 1957 року не матиме кореспондента в Москві.

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"Це необґрунтоване і свавільне рішення російської влади є ще однією перешкодою на шляху до свободи інформації в той час, коли умови роботи незалежних російських та іноземних журналістів в Росії і без того вкрай погані, а свобода преси не дотримується", – додали там.

Париж закликав російську владу переглянути своє рішення, "яке в іншому випадку вимагатиме відповідної реакції" – не уточнивши, про що може йтись.

Редакційний директор Le Monde Жером Феноліо в колонці, опублікованій французькою та російською мовами, назвав рішення Москви "безпрецедентним".

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Він наголосив, що пояснення Росії – мовляв, позбавлення акредитації Кенеля сталось через відмову Парижа акредитувати пропагандистів з "Комсомольської правди" – є безпідставним, бо вони не журналістами, а агентами спецслужб РФ.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула кампанію придушення свободи слова та ув'язнила кількох російських та іноземних журналістів.

У березні 2023 року Москва затримала американського журналіста Евана Гершковича, а потім засудила його до 16 років ув'язнення за звинуваченнями у "шпигунстві", які Вашингтон назвав сфабрикованими.

Журналіст The Wall Street Journal був звільнений у серпні 2024 року в межах найбільшого обміну ув'язненими між Сходом і Заходом з часів падіння залізної завіси.