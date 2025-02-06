Двоє грузинських військових загинули в українській війні проти РФ

У війні проти Росії загинули двоє грузинських бійців, які воювали у лавах Збройних Сил України.

Джерело: керівник грузинської групи Сил спеціальних операцій України, віце-полковник Вано Надірадзе у Facebook, передає "Європейська правда"

Деталі: Надірадзе проінформував, що 5 лютого на російсько-українській війні загинули двоє грузинів – Давид Двалішвілі та Мамука Берій.

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"Хлопці вчора ввечері робили все можливе, щоб витягти їх з передової", – написав він.

З лютого 2022 року на передовій в Україні загинуло до 80 грузинських бійців – громадяни Грузії та уродженці Грузії, які мають українське громадянство.

Нагадаємо, у листопаді, на лікуванні у Франції помер грузинський боєць, поранений в Бахмуті.

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Повідомляли також про загибель грузинського бійця Бадрі Кварацхелії в ході бойових дій у Курській області.

10 січня інформували, що в ході бойових дій в Україні загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов.

13 січня на російсько-українській війні загинув грузинський боєць – Каха Тілідзе.