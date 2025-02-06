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Трамп планує накласти санкції на Міжнародний кримінальний суд – Reuters

Уляна Кричковська, Євген КізіловЧетвер, 6 лютого 2025, 19:10
Трамп планує накласти санкції на Міжнародний кримінальний суд – Reuters
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп збирається запровадити санкції проти Міжнародного кримінального суду.

Джерело: Reuters із посиланням на представника Білого дому, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами представника Білого дому, Трамп у четвер, 6 грудня, підпише указ про запровадження санкцій проти МКС за дії, спрямовані проти США та їхніх союзників, зокрема Ізраїлю.

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Він зазначив, що указ передбачає запровадження фінансових та візових санкцій проти осіб та членів їхніх сімей, які допомагають у розслідуванні МКС щодо громадян США або союзників США.

Загроза санкцій нависла над МКС після того, як у листопаді 2024 року він видав ордери на арешт ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і його колишнього міністра оборони Йоава Галанта за ймовірні воєнні злочини і злочини проти людяності в Газі.

У відповідь на ордери Палата представників США – які не є учасниками Римського статуту – проголосувала за введення санкцій проти МКС.

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У самому Суді побоюються, що адміністрація Дональда Трампа запровадить обмеження проти нього, не чекаючи голосування в Конгресі.

23 січня Бюро асамблеї держав – учасниць Римського статуту Міжнародного кримінального суду висловило занепокоєння намірами США запровадити проти Суду санкції через ордер на арешт Нетаньягу.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.

ТрампМіжнародний кримінальний судсанкціїСША
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