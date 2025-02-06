З окупованого Криму вивезли дітей, яких російська влада відібрала насильно
Четвер, 6 лютого 2025, 20:08
Із тимчасово окупованого Криму вдалося вивезти вісьмох дітей, яких російська влада насильно відібрала у матері.
Джерело: операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна
Пряма мова: "У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA ще 8 українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованого Криму.
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Їхня історія – приклад системної жорстокості окупантів: дітей насильно відібрали у матері під час перебування в лікарні, змусивши її під погрозами віддати їх до дитбудинку".
Деталі: Також, за її словами, у закладі дітей піддавали цькуванню, змушували брати участь у пропагандистських заходах та мілітаристських гуртках, де їх вчили поводитись зі зброєю та готували до війни.