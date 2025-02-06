Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

ЄБРР має намір інвестувати цього року в Україну мінімум €1,5 млрд

Уляна Кричковська, Євген КізіловЧетвер, 6 лютого 2025, 20:40
ЄБРР має намір інвестувати цього року в Україну мінімум €1,5 млрд
фото: президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо в мережі Х

Європейський банк реконструкції та розвитку планує у 2025 році надати щонайменше 1,5 мільярда євро на підтримку економіки та бізнесу в Україні під час війни.

Джерело: про це заявила агентству Reuters президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо, пише "Європейська правда"

Деталі: Зазначимо, у четвер, 6 лютого, Рено-Бассо перебуває із візитом у Києві, де вона зустрілася із президентом Володимиром Зеленським.

Реклама:

З початку  повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року ЄБРР активізував свою діяльність в Україні, інвестувавши понад 6,2 млрд євро в різні сектори. Минулого року банк виділив країні рекордні 2,4 млрд євро.

Президентка ЄБРР заявила, що банк і надалі зосереджуватиме свою увагу на приватному секторі України, зокрема, на енергетиці після неодноразових російських атак на національну енергосистему, а також на державній та муніципальній інфраструктурі.

"Наш план полягає в тому, щоб продовжувати інвестувати на цьому рівні. Як мінімум, ми прагнемо до 1,5 млрд євро інвестицій, але якщо ми зможемо зробити більше – ми це зробимо", – сказала вона під час свого візиту до української столиці.

РЕКЛАМА:

За її словами, діяльність банку визначається попитом, і він готовий збільшити свої інвестиції в Україну до 3 млрд євро на рік після завершення війни.

Рено-Бассо зазначила, що енергетичний сектор України є одним з ключових пріоритетів цього року і надалі, оскільки проєкти з модернізації галузі та розвитку відновлюваної енергетики можуть стати рушієм приватних інвестицій після завершення війни.

"Є великий потенціал, тому це викличе великий інтерес з боку іноземних інвесторів, і це викличе велику активність в країні – це дійсно стимулюватиме динаміку зростання", – сказала вона.

У червні Рено-Бассо та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписали меморандум про виділення додаткової допомоги на відновлення української енергетичної інфраструктури.

УкраїнаЄБРРінвестиції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Представник Трампа: Вибори під час війни – ознака здорової демократії
"Смотрящому" за Києвом та заступнику Кличка повідомили підозри: НАБУ розповіло деталі
Повітряні сили отримали нову партію винищувачів F-16 від Нідерландів
Половина Ради на Молитовному сніданку: Зеленський розкритикував депутатів за часті відрядження
фотоНардеп-утікач з'явився на засіданні комітету Ради онлайн
"Діалог лікує": Папа Римський закликав українську молодь "прощати ворогів" заради миру
Усі новини...
Україна
Представник Трампа: Вибори під час війни – ознака здорової демократії
Українці бояться зростання цін більше, ніж окупації територій – опитування
Українці переважно відчувають надію і гордість, коли думають про Батьківщину
Останні новини
22:09
Новини економіки 6 лютого: підозра "смотрящому" за Києвом, Київстару дозволили купити Uklon
21:52
На Київщині працює ППО по російських безпілотниках
21:36
Магучіх розпочала новий сезон з перемоги на турнірі в Італії
21:30
Співачку Повалій судитимуть за колабораціонізм
21:15
Україна отримає від Нідерландів мобільну лабораторію для розслідування воєнних злочинів
21:00
репортаж"Не бросю хату!" Два дні з жителями Покровська, які залишають своє місто
20:50
Нагадує мішень: телескоп "Хаббл" показав незвичайну галактику з девʼятьма кільцями зір
20:40
ЄБРР має намір інвестувати цього року в Україну мінімум €1,5 млрд
20:35
Уряд розробить програму підтримки переселенців: найважливіше - свій дім
20:27
Зеленський вважає, що Трамп наразі не має "офіційного" мирного плану
Усі новини...
Реклама:
Реклама: