Україна отримає від Нідерландів мобільну лабораторію для розслідування воєнних злочинів

Міністерство оборони Нідерландів передає Україні мобільну лабораторію JDEAL, яка складається з 13 контейнерів і технічного обладнання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оборонне відомство Нідерландів

Деталі: У четвер, 6 лютого, делегація з України підписала договір про передачу лабораторії JDEAL – Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory.

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У відомстві акцентували, що мобільну лабораторію легко транспортувати, її можна розгорнути за кілька днів. Команда дослідників з України нещодавно пройшла навчання в Нідерландах для роботи з лабораторією.

У найкоротші терміни лабораторія буде перевезена до Києва.

Фото: Міністерство оборони Нідерландів

JDEAL – це мобільна лабораторія, що складається з 13 контейнерів. У ній є всі види ресурсів для проведення судово-медичної та технічної експертизи на місці події. Наприклад, дослідження відбитків пальців, аналіз слідів ДНК та зчитування мобільних телефонів.

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