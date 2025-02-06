Україна отримає від Нідерландів мобільну лабораторію для розслідування воєнних злочинів
Міністерство оборони Нідерландів передає Україні мобільну лабораторію JDEAL, яка складається з 13 контейнерів і технічного обладнання.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оборонне відомство Нідерландів
Деталі: У четвер, 6 лютого, делегація з України підписала договір про передачу лабораторії JDEAL – Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory.
У відомстві акцентували, що мобільну лабораторію легко транспортувати, її можна розгорнути за кілька днів. Команда дослідників з України нещодавно пройшла навчання в Нідерландах для роботи з лабораторією.
У найкоротші терміни лабораторія буде перевезена до Києва.
JDEAL – це мобільна лабораторія, що складається з 13 контейнерів. У ній є всі види ресурсів для проведення судово-медичної та технічної експертизи на місці події. Наприклад, дослідження відбитків пальців, аналіз слідів ДНК та зчитування мобільних телефонів.
16 січня міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп оголосив про допомогу Україні загалом на 27 млн євро.
31 січня Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що візьме участь у підготовці 26 українців, які будуть обіймати посади так званих керівників екіпажу літаків F-16.
6 лютого міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в Україну прибула партія французьких винищувачів Mirage 2000 і нідерландські F-16.