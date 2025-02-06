Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Україна отримає від Нідерландів мобільну лабораторію для розслідування воєнних злочинів

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникЧетвер, 6 лютого 2025, 21:15
Україна отримає від Нідерландів мобільну лабораторію для розслідування воєнних злочинів
Фото: Міністерство оборони Нідерландів

Міністерство оборони Нідерландів передає Україні мобільну лабораторію JDEAL, яка складається з 13 контейнерів і технічного обладнання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на оборонне відомство Нідерландів

Деталі: У четвер, 6 лютого, делегація з України підписала договір про передачу лабораторії JDEAL – Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory. 

Реклама:

У відомстві акцентували, що мобільну лабораторію легко транспортувати, її можна розгорнути за кілька днів. Команда дослідників з України нещодавно пройшла навчання в Нідерландах для роботи з лабораторією.

У найкоротші терміни лабораторія буде перевезена до Києва.

 
Фото: Міністерство оборони Нідерландів

JDEAL – це мобільна лабораторія, що складається з 13 контейнерів. У ній є всі види ресурсів для проведення судово-медичної та технічної експертизи на місці події. Наприклад, дослідження відбитків пальців, аналіз слідів ДНК та зчитування мобільних телефонів.

РЕКЛАМА:

16 січня міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп оголосив про допомогу Україні загалом на 27 млн євро.

31 січня Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що візьме участь у підготовці 26 українців, які будуть обіймати посади так званих керівників екіпажу літаків F-16. 

6 лютого міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в Україну прибула партія французьких винищувачів Mirage 2000 і нідерландські F-16.

Нідерландидопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Представник Трампа: Вибори під час війни – ознака здорової демократії
"Смотрящому" за Києвом та заступнику Кличка повідомили підозри: НАБУ розповіло деталі
Повітряні сили отримали нову партію винищувачів F-16 від Нідерландів
Половина Ради на Молитовному сніданку: Зеленський розкритикував депутатів за часті відрядження
фотоНардеп-утікач з'явився на засіданні комітету Ради онлайн
"Діалог лікує": Папа Римський закликав українську молодь "прощати ворогів" заради миру
Усі новини...
Нідерланди
У Нідерландах 59% українських біженців мають роботу
Нідерланди допоможуть у підготовці понад 20 українців для обслуговування F-16
Умєров прибув з візитом до Нідерландів, де відвідає центр підготовки фахівців для F-16
Останні новини
22:09
Новини економіки 6 лютого: підозра "смотрящому" за Києвом, Київстару дозволили купити Uklon
21:52
На Київщині працює ППО по російських безпілотниках
21:36
Магучіх розпочала новий сезон з перемоги на турнірі в Італії
21:30
Співачку Повалій судитимуть за колабораціонізм
21:15
Україна отримає від Нідерландів мобільну лабораторію для розслідування воєнних злочинів
21:00
репортаж"Не бросю хату!" Два дні з жителями Покровська, які залишають своє місто
20:50
Нагадує мішень: телескоп "Хаббл" показав незвичайну галактику з девʼятьма кільцями зір
20:40
ЄБРР має намір інвестувати цього року в Україну мінімум €1,5 млрд
20:35
Уряд розробить програму підтримки переселенців: найважливіше - свій дім
20:27
Зеленський вважає, що Трамп наразі не має "офіційного" мирного плану
Усі новини...
Реклама:
Реклама: