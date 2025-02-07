40-годинний рейс до Індії: депортованих зі США тримали в кайданах весь політ

Під час 40-годинного депортаційного рейсу зі США до Індії 104 людей утримували в кайданах на руках і ногах.

Джерело: CNN

Деталі: За словами 23-річного Акашдіпа Сінгха, який разом зі 103 іншими депортованими прибув до Індії, перед польотом їхні руки були закуті в наручники, а щиколотки – скуті ланцюгами.

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"Наші руки були в наручниках, а щиколотки скуті ланцюгами перед польотом", – сказав Сінгх. Він також зазначив, що прохання зняти кайдани для відвідування туалету чи прийому їжі ігнорувалися.

"Те, як вони на нас дивилися, я ніколи не забуду… Ми ходили до туалету в кайданках. Перед самою посадкою вони зняли [кайдани] з жінок. Ми це бачили. З нас їх зняли співробітники місцевої поліції після того, як ми приземлилися", — повідомив Сінгх.

35-річний Сукпал Сінгх також розповів, що кайдани не знімали протягом усього польоту, навіть під час зупинки для дозаправки на тихоокеанському острові Гуам.

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"Якщо ми намагалися встати, тому що наші ноги розпухали від наручників, вони кричали на нас, щоб ми сіли", – сказав він.

Передісторія: