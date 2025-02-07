40-годинний рейс до Індії: депортованих зі США тримали в кайданах весь політ
Під час 40-годинного депортаційного рейсу зі США до Індії 104 людей утримували в кайданах на руках і ногах.
Джерело: CNN
Деталі: За словами 23-річного Акашдіпа Сінгха, який разом зі 103 іншими депортованими прибув до Індії, перед польотом їхні руки були закуті в наручники, а щиколотки – скуті ланцюгами.
"Наші руки були в наручниках, а щиколотки скуті ланцюгами перед польотом", – сказав Сінгх. Він також зазначив, що прохання зняти кайдани для відвідування туалету чи прийому їжі ігнорувалися.
"Те, як вони на нас дивилися, я ніколи не забуду… Ми ходили до туалету в кайданках. Перед самою посадкою вони зняли [кайдани] з жінок. Ми це бачили. З нас їх зняли співробітники місцевої поліції після того, як ми приземлилися", — повідомив Сінгх.
35-річний Сукпал Сінгх також розповів, що кайдани не знімали протягом усього польоту, навіть під час зупинки для дозаправки на тихоокеанському острові Гуам.
"Якщо ми намагалися встати, тому що наші ноги розпухали від наручників, вони кричали на нас, щоб ми сіли", – сказав він.
Передісторія:
- В січні світлини колумбійських депортованих у кайданах на борту американського депортаційного літака викликало гостру суперечку між Колумбією та США.
- Президент Колумбії Густаво Петро засудив практику депортацій, заявивши, що до мігрантів ставляться як до злочинців. Петро заявив, що до депортованих мігрантів слід ставитися з гідністю і повагою.
- Крім того, Міністерство закордонних справ Бразилії засудило "принизливе поводження" з бразильцями після того, як мігрантів закували в наручники на комерційному депортаційному рейсі. Після прибуття деякі пасажири також повідомили про погане поводження під час польоту.