Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

40-годинний рейс до Індії: депортованих зі США тримали в кайданах весь політ

Іван Д'яконовП'ятниця, 7 лютого 2025, 06:20
40-годинний рейс до Індії: депортованих зі США тримали в кайданах весь політ
Фото: CNN

Під час 40-годинного депортаційного рейсу зі США до Індії 104 людей утримували в кайданах на руках і ногах.

Джерело: CNN

Деталі: За словами 23-річного Акашдіпа Сінгха, який разом зі 103 іншими депортованими прибув до Індії, перед польотом їхні руки були закуті в наручники, а щиколотки – скуті ланцюгами.

Реклама:

"Наші руки були в наручниках, а щиколотки скуті ланцюгами перед польотом", – сказав Сінгх. Він також зазначив, що прохання зняти кайдани для відвідування туалету чи прийому їжі ігнорувалися.

"Те, як вони на нас дивилися, я ніколи не забуду… Ми ходили до туалету в кайданках. Перед самою посадкою вони зняли [кайдани] з жінок. Ми це бачили. З нас їх зняли співробітники місцевої поліції після того, як ми приземлилися", — повідомив Сінгх.

35-річний Сукпал Сінгх також розповів, що кайдани не знімали протягом усього польоту, навіть під час зупинки для дозаправки на тихоокеанському острові Гуам.

РЕКЛАМА:

"Якщо ми намагалися встати, тому що наші ноги розпухали від наручників, вони кричали на нас, щоб ми сіли", – сказав він.

Передісторія:

  • В січні світлини колумбійських депортованих у кайданах на борту американського депортаційного літака викликало гостру суперечку між Колумбією та США.
  • Президент Колумбії Густаво Петро засудив практику депортацій, заявивши, що до мігрантів ставляться як до злочинців. Петро заявив, що до депортованих мігрантів слід ставитися з гідністю і повагою.
  • Крім того, Міністерство закордонних справ Бразилії засудило "принизливе поводження" з бразильцями після того, як мігрантів закували в наручники на комерційному депортаційному рейсі. Після прибуття деякі пасажири також повідомили про погане поводження під час польоту.

СШАІндіядепортація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Опитування в Росії показало високу підтримку суспільством війни проти України – ISW
Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду
Представник Трампа: Вибори під час війни – ознака здорової демократії
"Смотрящому" за Києвом та заступнику Кличка повідомили підозри: НАБУ розповіло деталі
Половина Ради на Молитовному сніданку: Зеленський розкритикував депутатів за часті відрядження
фотоНардеп-утікач з'явився на засіданні комітету Ради онлайн
Усі новини...
США
Адміністрація Трампа скорочує штат USAID до менш ніж 300 співробітників – CNN
Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду
Мін’юст США припиняє діяльність групи з санкційного переслідування російських олігархів
Останні новини
06:20
40-годинний рейс до Індії: депортованих зі США тримали в кайданах весь політ
05:38
Адміністрація Трампа скорочує штат USAID до менш ніж 300 співробітників – CNN
04:12
FIBA продовжила відсторонення російських і білоруських команд від участі в міжнародних турнірах
04:00
Опитування в Росії показало високу підтримку суспільством війни проти України – ISW
03:06
Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду
02:54
оновленоУ Києві та області працюла ППО по російських безпілотниках
02:11
Мін’юст США припиняє діяльність групи з санкційного переслідування російських олігархів
01:28
Окупанта, причетного до масових вбивств на Київщині, у Росії призначили заступником міністра
00:45
Посолка України у США зустрілася зі спецпредставником США з питань України та Росії
00:22
США викрили мережу нелегального постачання іранської нафти до Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: