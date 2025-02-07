ЗСУ відмінусували ще 1 340 окупантів за добу
П'ятниця, 7 лютого 2025, 07:45
Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 340 загарбників та понад 270 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.02.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 846 650 (+1 340) осіб,
- танків – 9 975 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 20 755 (+18) од,
- артилерійських систем – 22 785 (+32) од,
- засобів ППО – 1 056 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 301 (+116) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 307 (+96) од,
- спеціальної техніки – 3 738 (+1) од.
Дані уточнюються.