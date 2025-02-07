Росія атакувала Україну 112 безпілотниками: 81 дрон збили, 31 – локаційно втрачений

У ніч на 7 лютого росіяни атакували Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 81 дрон вдалося знищити, ще 31 не досяг цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Станом на 09.00 підтверджено збиття 81-го ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

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31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків)".

Деталі: Повітряні сили зазначили, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина

У Повітряних Силах додали, що окупанти запускали БпЛА з напрямків російських міст Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Що передувало: