На Харківщині від вибуху невідомого предмета загинула дитина

Роботизована система для розміновування MV-4 і шолом сапера. Фото ілюстративне з Facebook ДСНС

У Харківській області 10-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху невідомого предмета.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно служба: "Загинув 10-річний хлопчик від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету в одному з приватних будинків".

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Деталі: Трагедія сталася у селищі Коротич Харківського району.

На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини.

У ДСНС закликали мешканців не чіпати підозрілі предмети. У випадку їх виявлення треба позначити місце знахідки, відійти на безпечну відстань і зателефонувати за номерами "101" або "102".