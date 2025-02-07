На Харківщині від вибуху невідомого предмета загинула дитина
П'ятниця, 7 лютого 2025, 09:55
У Харківській області 10-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху невідомого предмета.
Джерело: ДСНС у Facebook
Дослівно служба: "Загинув 10-річний хлопчик від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету в одному з приватних будинків".
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Деталі: Трагедія сталася у селищі Коротич Харківського району.
На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини.
У ДСНС закликали мешканців не чіпати підозрілі предмети. У випадку їх виявлення треба позначити місце знахідки, відійти на безпечну відстань і зателефонувати за номерами "101" або "102".