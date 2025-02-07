На вихідні майже по всій Україні опадів не прогнозують

У більшості областей України 8 лютого без опадів, лише в Криму невеликий сніг.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: На дорогах, крім більшості західних та південних областей, місцями ожеледиця.



Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 5-10° морозу, в Криму 0-5° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу.



У Києві в суботу без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.



9 лютого в Україні опадів також не очікують. На дорогах, крім більшості західних і південних областей, місцями ожеледиця.



Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 5-10° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла, у східних областях та Карпатах 1-6° морозу.



У столиці в неділю без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.

Реклама: