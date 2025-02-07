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На вихідні майже по всій Україні опадів не прогнозують

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 лютого 2025, 12:48
На вихідні майже по всій Україні опадів не прогнозують
ілюстративне фото Unsplash

У більшості областей України 8 лютого без опадів, лише в Криму невеликий сніг.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: На дорогах, крім більшості західних та південних областей, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, в Криму 0-5° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві в суботу без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.

9 лютого в Україні опадів також не очікують. На дорогах, крім більшості західних і південних областей, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла, у східних областях та Карпатах 1-6° морозу.

У столиці в неділю без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.

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