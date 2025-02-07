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Генсек Ради Європи пояснив, що потрібно для запуску "трибуналу для Путіна" у 2025

Сергій Сидоренко, Олег ПавлюкП'ятниця, 7 лютого 2025, 16:14
Генсек Ради Європи пояснив, що потрібно для запуску трибуналу для Путіна у 2025
фото: Getty Images

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе вважає, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України має запрацювати після погодження та ухвалення відповідної міжнародної угоди, і це може статись уже у 2025 році.

Джерело: Берсе в інтервʼю редактору "Європейської правди" Сергію Сидоренку

Деталі: За словами Берсе, для роботи спецтрибуналу потрібно створити його структуру і надати ресурси – наприклад прокурорів і суддів.

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Генсек Ради Європи зазначив, що Коаліція держав, які займаються створенням спецтрибуналу, вже "знайшла компроміси і рішення з усіх важливих питань", після чого "Рада Європи готова до наступних кроків".

"Наша мета – щоб цього року відбулися переговори про текст міжнародної угоди. А потім нам потрібно провести дипломатичну конференцію для ухвалення цього документа – і це також має відбутися у 2025 році", – додав він.

Берсе вважає, що створення "трибуналу для Путіна" у 2025-му – це "амбітно, але нам потрібна амбітність".

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"Не можна просто чекати, коли злочин агресії давно визнаний Організацією Об'єднаних Націй. І якщо суду, який розглядає цей злочин, не існує – нам потрібно його створити! Тож наша амбіція – створити трибунал вже цього року", – підсумував він.

Обговорення стосовно спецтрибуналу для Росії за злочин агресії тривають із 2022 року, оскільки досі не існує міжнародного суду, який би притягав до відповідальності за злочин агресії. Але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

Минулого року Україна заявила, що підтримує створення трибуналу на базі міжнародної угоди, а не "гібридного" трибуналу в межах української юрисдикції, на чому наполягали деякі держави.

Дивіться також повне інтервʼю генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе "ЄвроПравді" (англійською мовою).

ПутінЄСтрибунал
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