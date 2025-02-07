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Через російську атаку на Купʼянськ постраждали жінка та поліцейський  

Анастасія ПроцП'ятниця, 7 лютого 2025, 16:47
Через російську атаку на Купʼянськ постраждали жінка та поліцейський  
Фото: Getty Images

7 лютого російські військові двічі атакували  Купʼянськ Харківської області, внаслідок чого зазнали поранення 24-річний поліцейський та 48-річна жінка.

Дослівно: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 7 лютого близько 9:45 російські військові здійснили обстріл м. Купʼянськ. Отримав поранення 24-річний поліцейський. Протягом наступних 10-20 хвилин війська РФ повторно вдарили по місту".

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Деталі: Повідомляється, що під обстріл потрапило авто екстреної медичної допомоги, яке прямувало для надання допомоги постраждалому поліцейському. Крім того, під час цієї атаки осколкове поранення зазнала 48-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки. 

 
фото: Харківська обласна прокуратура

За попередніми даними, для обстрілів ворог використав "Краснополь" — кореговані артилерійські боєприпаси. 

Харківська областьобстріл
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