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Франція почала розслідування проти соцмережі X Ілона Маска

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 7 лютого 2025, 18:28
Франція почала розслідування проти соцмережі X Ілона Маска
фото: Getty Images

Прокуратура Парижа розпочала розслідування стосовно соціальної мережі Х американського бізнесмена Ілона Маска через підозру "алгоритмічних спотворень".

Джерело: телеканал France Info з посиланням на дані прокуратури, пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією телеканалу, розслідування щодо Х (Twitter) розпочали після заяви французького депутата від центристської партії "Разом за республіку" Еріка Ботореля.

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Ще 12 січня Боторель надіслав листа кіберпрокуратурі Парижа зі скаргою на упередженість алгоритмів Маскової соцмережі.

Ці алгоритми, "ймовірно, спотворили роботу автоматизованої системи обробки даних", йдеться в заяві прокуратури Парижа, яка веде розслідування.

"Судді та спеціалізовані помічники з підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю аналізують її і проводять початкові технічні перевірки", – додали там.

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Кілька розслідувань щодо платформи X (Twitter) тривають на рівні Європейського Союзу з грудня 2023 року відповідно до Акту про цифрові послуги (DSA).

За інформацією ЗМІ, у січні Єврокомісія завершила попереднє розслідування щодо X (Twitter) і незабаром ухвалить рішення про накладення багатомільйонного штрафу.

Тим часом суд у Німеччині ухвалив, що платформа Ілона Маска повинна оприлюднити інформацію, яка дозволить відстежувати поширення в мережі інформації, що може вплинути на результати виборів.

МасксоцмережіФранція
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