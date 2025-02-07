Умєров представив заступника, який займатиметься оборонними інноваціями
П'ятниця, 7 лютого 2025, 19:06
Міністр оборони Рустем Умєров представив заступника Валерія Чуркіна, який зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії.
Джерело: повідомлення Міноборони
Пряма мова Умєрова: "Офіцер, учасник бойових дій, який долучився до лав ЗСУ в перші дні повномаштабного вторгнення, капітан Валерій Чуркін – лідер інновацій у сфері військових технологій, керівник Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР) ЗСУ".
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Деталі: На посаді Чуркін зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії.
За словами Умєрова, підрозділ Чуркіна наразі реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та MILTECH, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою.
Що передувало:
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- Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади свого спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України. Натомість його призначили заступником міністра оборони.
- За словами Умєрова, зона відповідальності Мойсюка – розвиток та генерація Сил оборони, включаючи мобілізаційні процеси та підготовку воїнів.