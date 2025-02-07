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Умєров представив заступника, який займатиметься оборонними інноваціями

Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 лютого 2025, 19:06
Умєров представив заступника, який займатиметься оборонними інноваціями
Валерій Чуркін. Фото - Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров представив заступника Валерія Чуркіна, який зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії.

Джерело: повідомлення Міноборони

Пряма мова Умєрова: "Офіцер, учасник бойових дій, який долучився до лав ЗСУ в перші дні повномаштабного вторгнення, капітан Валерій Чуркін – лідер інновацій у сфері військових технологій, керівник Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР) ЗСУ".

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Деталі: На посаді Чуркін зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії.

За словами Умєрова, підрозділ Чуркіна наразі реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та MILTECH, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою.

Що передувало:

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  • Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади свого спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України. Натомість його призначили заступником міністра оборони.
  • За словами Умєрова, зона відповідальності Мойсюка – розвиток та генерація Сил оборони, включаючи мобілізаційні процеси та підготовку воїнів. 

МіноборониЗбройні сили
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