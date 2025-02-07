Умєров представив заступника, який займатиметься оборонними інноваціями

Міністр оборони Рустем Умєров представив заступника Валерія Чуркіна, який зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії.

Джерело: повідомлення Міноборони

Пряма мова Умєрова: "Офіцер, учасник бойових дій, який долучився до лав ЗСУ в перші дні повномаштабного вторгнення, капітан Валерій Чуркін – лідер інновацій у сфері військових технологій, керівник Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР) ЗСУ".

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Деталі: На посаді Чуркін зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії.

За словами Умєрова, підрозділ Чуркіна наразі реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та MILTECH, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою.

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