У "Резерв+" з'явилось автоматичне продовження відстрочки, але не для всіх – Умєров
Відсьогодні у застосунку "Резерв+" запрацювало автоматичне продовження відстрочок від мобілізації для людей з інвалідністю та здобувачів освіти.
Джерело: Міністерство оборони із посиланням на свого голову Рустема Умєрова
Деталі: За інформацією міністра, автоматичне продовження відстрочки у застосунку відбуватиметься для "людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду", а також для "студентів, аспірантів і докторантів".
Пряма мова: "Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв+, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично".
Більше деталей: Умєров пояснив, що таким чином його міністерство відреагувало на велику кількість звернень із запитом про запуск такої функції.
Він пообіцяв також, що згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків (троє дітей у спільному шлюбі).
Нагадаємо: Із 31 січня 2025 року в застосунку "Резерв+" стала доступна можливість генерування електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВКЛ). При цьому паперові альтернативи документа збережуть.