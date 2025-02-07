Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

У "Резерв+" з'явилось автоматичне продовження відстрочки, але не для всіх – Умєров

Євген КізіловП'ятниця, 7 лютого 2025, 20:57
У Резерв+ з'явилось автоматичне продовження відстрочки, але не для всіх – Умєров
фото: міноборони

Відсьогодні у застосунку  "Резерв+" запрацювало автоматичне продовження відстрочок від мобілізації для людей з інвалідністю та здобувачів освіти.

Джерело: Міністерство оборони із посиланням на свого голову Рустема Умєрова

Деталі: За інформацією міністра, автоматичне продовження відстрочки у застосунку відбуватиметься для "людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду", а також для "студентів, аспірантів і докторантів".

Реклама:

Пряма мова: "Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв+, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично".

Більше деталей: Умєров пояснив, що таким чином його міністерство відреагувало на велику кількість звернень із запитом про запуск такої функції.

Він пообіцяв також, що згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків (троє дітей у спільному шлюбі).

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: Із 31 січня 2025 року в застосунку "Резерв+" стала доступна можливість генерування електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВКЛ). При цьому паперові альтернативи документа збережуть.

мобілізаціявійнатехнології
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп анонсував "ймовірну" зустріч із Зеленським і розмову з Путіним
Заступника Кличка відправили під варту у справі про земельні махінації в Києві
Справа Комарницького: депутата Київради взяли під варту і встановили заставу
Трамп заявив про "нечуваний рівень корупції" у USAID: "Закрити цю структуру!"
DeepState: Центр Торецька майже окупований, у місті тривають бої
Британська розвідка відзначила сповільнення російського просування у січні
Усі новини...
мобілізація
Міноборони: реформа ТЦК та СП розділить їхні функції на три напрямки
Повага і ввічливість: для ТЦК розробляють правила спілкування з військовозобов’язаними
У ТЦК помер 32-річний буковинець: поліція з'ясовує обставини
Останні новини
20:57
У "Резерв+" з'явилось автоматичне продовження відстрочки, але не для всіх – Умєров
20:35
Зеленський: РФ знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область
20:20
"Профанація". У 2024 році для підвищення кваліфікації вчителів використали лише 52% субвенції НУШ
20:10
Трамп анонсував "ймовірну" зустріч із Зеленським і розмову з Путіним
20:06
Заступника Кличка відправили під варту у справі про земельні махінації в Києві
20:04
Глава МЗС Британії сумнівається у "перемирʼї" в Україні в найближчі місяці
20:00
Коломойському відмовили у зміні запобіжного заходу і залишили під вартою
19:52
Трамп хоче закрити податкову лазівку для великих фінансових гравців
19:49
Ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році зросла. Однак вчені кажуть: панікувати не варто
19:39
відеоСили оборони показали, як відбили атаку на Куп’янському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: