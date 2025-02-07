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Топгенерал НАТО відвідав Україну і зустрівся із Сибігою

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 лютого 2025, 21:32
Топгенерал НАТО відвідав Україну і зустрівся із Сибігою
Фото - МЗС

Новопризначений голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне у пʼятницю, 7 лютого, здійснив перший закордонний візит на посаді до України.

Джерело: повідомлення українського МЗС, пише "Європейська правда"

Деталі: У Києві Драгоне зустрівся з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою і обговорив подальшу військову допомоги для України, зміцнення її обороноздатності та шляхи досягнення справедливого миру.

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Глава МЗС повідомив очільнику Військового комітету НАТО про потреби України в озброєнні та наголосив, що Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі з початку повномасштабного вторгнення.

Він окремо наголосив, що членство України в НАТО залишається для "найбільш ефективною гарантією довгострокової безпеки та неповторення російської агресії", зазначили у МЗС.

Своєю чергою Драгоне запевнив у підтримці України з боку Альянсу та відзначив проведення Україною реформ сектору безпеки та оборони.

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Італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне очолив Військовий комітет НАТО – найвищу військової структури Альянсу – в січні 2025 року.

Голова Військового комітету є найвищим військовим посадовцем у НАТО і тісно співпрацює з генеральним секретарем, Атлантичною радою та іншими органами Альянсу, виконуючи роль головного дорадчого голосу з військових питань.

Він представляє колективні погляди усіх начальників генеральних штабів країн НАТО і керує порядком денним і дискусіями Військового комітету.

Нагадаємо, попередник Каво Драгоне, Роб Бауер у березні 2024 року здійснив візит до України.

НАТОМЗС
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