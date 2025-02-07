Після заяви Трампа про зустріч Зеленський анонсував насичені дипломатією тижні
П'ятниця, 7 лютого 2025, 22:01
Президент України Володимир Зеленський після заяви президента США Дональда Трампа про можливу зустріч наступного тижня повідомив, що плануються зустрічі та переговори "на рівні команд".
Джерело: Зеленський в Telegram
Пряма мова: "Наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим".
Реклама:
Що передувало:
- Трамп заявив, що може провести зустріч з Зеленським уже наступного тижня, а також може мати розмову з господарем Кремля Володимиром Путіним.
- Американський президент укотре повторив бажання "завершити війну" в Україні "з однієї головної причини: вони вбивають дуже багато людей".
- Пізніше на уточнення журналістів, як може відбутись зустріч із Зеленським, Трамп сказав: "Може бути у Вашингтоні. Я туди (в Європу. – Ред.) не збираюсь".