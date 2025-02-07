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Після заяви Трампа про зустріч Зеленський анонсував насичені дипломатією тижні

Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 лютого 2025, 22:01
Після заяви Трампа про зустріч Зеленський анонсував насичені дипломатією тижні
Володимир Зеленський. Фото з його Telegram

Президент України Володимир Зеленський після заяви президента США Дональда Трампа про можливу зустріч наступного тижня повідомив, що плануються зустрічі та переговори "на рівні команд".

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим".

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Що передувало:

  • Трамп заявив, що може провести зустріч з Зеленським уже наступного тижня, а також може мати розмову з господарем Кремля Володимиром Путіним.
  • Американський президент укотре повторив бажання "завершити війну" в Україні "з однієї головної причини: вони вбивають дуже багато людей".
  • Пізніше на уточнення журналістів, як може відбутись зустріч із Зеленським, Трамп сказав: "Може бути у Вашингтоні. Я туди (в Європу. – Ред.) не збираюсь".

ТрампЗеленськийСША
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