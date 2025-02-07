Після заяви Трампа про зустріч Зеленський анонсував насичені дипломатією тижні

Президент України Володимир Зеленський після заяви президента США Дональда Трампа про можливу зустріч наступного тижня повідомив, що плануються зустрічі та переговори "на рівні команд".

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим".

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