На Покровському та Курському напрямках відбулось найбільше боїв – Генштаб

Від початку доби 7 лютого на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, з них найбільше на Покровському та Курському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 7 лютого

Дослівно: "Російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка та Ямполівка.

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На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське противник здійснив 13 спроб просунутись вперед, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення поблизу Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції наших військ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя, два боєзіткнення продовжуються дотепер.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 23 атаки російських загарбників, ще одна атака триває.