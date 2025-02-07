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ЗМІ: Трюдо серйозно ставиться до заяв Трампа про "анексію Канади"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 лютого 2025, 23:18
ЗМІ: Трюдо серйозно ставиться до заяв Трампа про анексію Канади
Джастін Трюдо. ФОТО GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на закритій зустрічі з керівниками канадських підприємств заявив, що не вважає жартами  заяви Дональда Трампа про перетворення Канади на "51-й штат США".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg і Toronto Star яким розповіли учасники зустрічі

Деталі: У пʼятницю Трюдо виступив перед десятками бізнес-лідерів і політиків, які зібралися в Торонто, щоб обговорити, як Канада може диверсифікувати торгівлю з США, враховуючи тарифні погрози Трампа.

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"Вони (США. – Ред.) дуже добре знають про наші ресурси, про те, що ми маємо, і вони дуже хочуть мати можливість скористатися ними. Але Трамп має на увазі, що один з найпростіших способів зробити це – поглинути нашу країну. І це реальна річ", – нібито сказав канадський премʼєр.

Інші політичні лідери Канади також говорили, що серйозно сприймають заяви Трампа про анексію. Приміром, глава уряду канадської Британської Колумбії Девід Ебі говорив, що Трамп розгортає цілеспрямовану стратегію, щоб "зруйнувати економіку Канади" і перетворити її на 51-й штат.

Канада багата на майже три десятки критично важливих мінералів, які необхідні для сучасних технологій – мобільних телефонів, акумуляторів для електромобілів та оборонних програм.

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Після свого обрання в листопаді Трамп неодноразово заявляв, що Канада може уникнути тарифів, ставши "51-м американським штатом".

1 лютого президент США підписав указ про запровадження 25%-вих тарифів на більшість товарів, які Канада та Мексика продають до США. Уряд Трюдо у відповідь пообіцяв ввести аналогічні мита.

Пізніше обидві країни домовилися про відтермінування тарифів на 30 днів.

ТрампСШАКанада
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