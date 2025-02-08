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Зеленський призначив нового представника України в Дунайській Комісії

Ольга Глущенко Субота, 8 лютого 2025, 00:28

Президент України Володимир Зеленський призначив надзвичайного і повноважного посла України в Угорщині Федора Шандора представником України в Дунайській Комісії.

Джерело: указ №76/2025 на сайті офісу президента

Дослівно з указу: "Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Угорщині Шандора Федора Федоровича представником України в Дунайській Комісії за сумісництвом".

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Довідково: Дунайська комісія – міжнародна міжурядова організація, основними цілями діяльності якої є забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден під прапорами усіх держав відповідно до інтересів і суверенних прав держав-учасниць Белградської конвенції.

Нагадаємо: З 1 березня 2024 року Росія офіційно виключена зі складу однієї з найстаріших міжнародних організацій – Дунайської комісії, яка регулює судноплавство Дунаєм.

РумуніяУкраїна
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