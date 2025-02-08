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Армія РФ вдарила по 13 громадах Сумщини

Ольга Глущенко Субота, 8 лютого 2025, 02:50
Армія РФ вдарила по 13 громадах Сумщини
Фото прокуратури

Протягом минулого дня росіяни здійснили 80 обстрілів 13 громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 168 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: По Хотінській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, КАБами, FPV-дроном і скинув вибуховий пристрій з БпЛА – 15 вибухів.

На Краснопільську громаду були скидання вибухових пристроїв з БпЛА, удари FPV-дронами, обстріли з артилерії, мінометів, пуски КАБ – 32 вибухи.

По Шалигинській громаді росіяни вдарили з артилерії та РСЗВ – 17 вибухів.

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По Великописарівській громаді росіяни вдарили FPV-дронами, були мінометні обстріли, скидання вибухових пристроїв з БпЛА – 46 вибухів.

Юнаківську громаду атакували артилерією, були пуски КАБ, удар FPV-дроном, скидання вибухових пристроїв з БпЛА – 34 вибухи.

По Зноб-Новгородській громаді ворог вдарив з артилерії, 2 вибухи.

У Середино-Будській громаді зафіксували артилерійський обстріл та удар FPV-дроном, 3 вибухи.

По Миропільській громаді був удар FPV-дроном і мінометний обстріл, 7 вибухів.

По Новослобідській, Есманьській і Путивльській громадах росіяни били FPV-дронами, 4 вибухи.

Свеську громаду атакували КАБ, 6 вибухів.

На Білопільську громаду скинули вибухові пристрої з БпЛА, 2 вибухи.

Сумська областьвибухобстріл
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