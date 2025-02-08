Армія РФ у війні проти України втратила ще 1210 військових
Субота, 8 лютого 2025, 07:52
Минулої доби Сили оборони відмінусували ще 1210 окупантів, 6 російських танків і 35 артсистем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько/ about 847860 (+1210) осіб,
- танків ‒ 9981 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20777 (+22) од,
- артилерійських систем – 22820 (+35) од,
- РСЗВ – 1273 (+2) од,
- БпЛА оперативно-тактичного – 24403 (+102) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36402 (+95) од.