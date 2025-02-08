Росіяни поцілили дроном у будинок в Сумах: вирувала пожежа

Російський безпілотник поцілив у житловий будинок у Сумах – спалахнула пожежа, але минулося без жертв.

Джерело: Сумська ОВА і ДСНС у Telegram

Дослівно ОВА: "8 лютого ворожий безпілотник влучив у приватний будинок, розташований на території обласного центру. Внаслідок атаки росіян, оселя зруйнована, сталася пожежа. Попередньо, люди не постраждали".

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Фото ДСНС

Деталі: У ДСНС додали, що загоряння уже загасили.

Фото ДСНС

"Співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували всі приховані осередки горіння. Інформація про постраждалих не надходила", – підсумували у службі.