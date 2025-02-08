Атака російських дронів на Київ та область: пошкоджені машини, житло і горіла трава

У Києві уламки збитих російських дронів упали на автомобілі і пошкодили житло, в області теж є пошкодження будинків, також у двох районах Київщини горіла трава.

Джерело: Київська ОВА і начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Уламки БпЛА впали в Дарницькому районі. Пошкоджено фасадну частину житлового будинку та вікна. Також уламки впали на автомобілі, пошкодили огорожу в приватному секторі. На щастя, без постраждалих".

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Деталі: За даними Київської ОВА, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури в області не допустили, постраждалих серед населення немає, але атака не минулася безслідно.

Фото з Telegram Поліції Київщини

"У Фастівському районі внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі пошкоджено приватний будинок та один недобудований будинок. В приміщеннях вибиті вікна та пошкоджені фасади", – йдеться в повідомлені.

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Фото з Telegram Поліції Київщини

Також, за даними ОВА, у Бучанському та Фастівському районах внаслідок падіння уламків горів трав'яний настил. Пожежі вже загасили.