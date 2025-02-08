Комбриг 37 бригади Шаталов: "Успенівського мішка" насправді не було

Командир 37 окремої бригади морської піхоти полковник Сергій Шаталов заявив, що ніякого "Успенівського мішка", про який повідомляли військові аналітики у грудні 2024 року, насправді не було.

Джерело: командир 37 ОБрМП в інтерв’ю hromadske

Пряма мова Шаталова: "Я думаю, що "Успенівського мішка" не було, він був тільки в журналістів і некомпетентних, я б так сказав, військових наглядачів. На момент заходу туди росіян там була мінімальна кількість особового складу, і той, хто загинув, загинув не в оточенні, а безпосередньо в прямому контакті з противником, тому що було грамотно сплановано виведення наших військ на безпечний рубіж".

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Деталі: Він визнав, що при цьому війська зазнали втрат.

"Так, звичайно, ми зазнали втрат, але якщо ми будемо відходити постійно, то ми відійдемо до Києва, станемо на Банковій і будемо захищатися на Банковій", – підсумував командир 37 ОБрМП.

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