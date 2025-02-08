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Комбриг 37 бригади Шаталов: "Успенівського мішка" насправді не було

Ірина БалачукСубота, 8 лютого 2025, 14:13
Комбриг 37 бригади Шаталов: Успенівського мішка насправді не було
Командир 37 окремої бригади морської піхоти полковник Сергій Шаталов. Фото hromadske

Командир 37 окремої бригади морської піхоти полковник Сергій Шаталов заявив, що ніякого "Успенівського мішка", про який повідомляли військові аналітики у грудні 2024 року, насправді не було.

Джерело: командир 37 ОБрМП в інтерв’ю hromadske

Пряма мова Шаталова: "Я думаю, що "Успенівського мішка" не було, він був тільки в журналістів і некомпетентних, я б так сказав, військових наглядачів. На момент заходу туди росіян там була мінімальна кількість особового складу, і той, хто загинув, загинув не в оточенні, а безпосередньо в прямому контакті з противником, тому що було грамотно сплановано виведення наших військ на безпечний рубіж".

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Деталі: Він визнав, що при цьому війська зазнали втрат.

"Так, звичайно, ми зазнали втрат, але якщо ми будемо відходити постійно, то ми відійдемо до Києва, станемо на Банковій і будемо захищатися на Банковій", – підсумував командир 37 ОБрМП.

Передісторія:

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  • 12 грудня 2024 року аналітики проєкту DeepState повідомили про погіршення ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині так званого "Успенівського мішка". Тоді зазначали, що окупанти намагаються прорвати оборону з усіх сторін аби створити ситуацію повного оточення українських військ.
  • Згодом у DeepState заявили, що росіяни захопили Трудове та Успенівку, завершивши окупацію останнього фрагмента "Успенівського мішка", і що не всі українські військові змогли вийти з оточення.

Донецька областьокупація
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