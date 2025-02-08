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Голова Військового комітету НАТО приїхав в Україну: зустрівся з Зеленським і Сирським

Катерина ТищенкоСубота, 8 лютого 2025, 20:10
Голова Військового комітету НАТО приїхав в Україну: зустрівся з Зеленським і Сирським
Зеленський і Драгоне, фото ОП

Президент Володимир Зеленський, а також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрілися з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне, який здійснив свій перший закордонний візит в Україну.

Джерело: Зеленський і Сирський у Facebook, Драгоне у своєму зверненні, яке цитує Укрінформ

Пряма мова Зеленського: "Зустрівся з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. На одному з підприємств ОПК ознайомилися з потужностями й характеристиками української далекобійної зброї.

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Підготовка до наступного засідання "Рамштайну", продовження військової допомоги від держав – членів Альянсу та прямі інвестиції у вітчизняне виробництво далекобійних дронів – головні теми нашої зустрічі".

Деталі: Зеленський подякував Драгоне за перший закордонний візит на цій посаді саме в Україну.

Сирський також повідомив, що провів зустріч із Драгоне й привітав його із призначенням на найвищу військову посаду в Північноатлантичному альянсі.

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Пряма мова Сирського: "Продовження допомоги від держав-членів НАТО є одним із ключових компонентів для досягнення загального успіху нашої стратегії. У зв’язку з цим звернувся до адмірала Драгоне з проханням порушити питання на Військовому комітеті НАТО перед головнокомандувачами (начальниками генеральних штабів) збройних сил країн Альянсу – сприяти прийняттю відповідних рішень політичним керівництвом своїх держав.

Нам вкрай важливо зберегти консолідовану військову підтримку України по обидва боки Атлантики, що має бути однією з наших спільних цілей на 2025 рік".

Деталі: Разом з тим, сам Драгоне у Києві наголосив, що у цей ключовий момент Україна залишається в авангарді пріоритетів НАТО.

Пряма мова Драгоне: "Це у політичних і військових інтересах Альянсу – підтримувати Україну не тільки зараз, але й у майбутньому... Наша підтримка вашого суверенітету та територіальної цілісності залишатиметься непохитною...

Разом можливо поставити Україну в найсильнішу можливу позицію для подальших дій".

НАТОЗеленськийСирський
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