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У лікарні помер поранений внаслідок удару по Полтаві 1 лютого: загалом 15 жертв

Катерина ТищенкоСубота, 8 лютого 2025, 23:25
У лікарні помер поранений внаслідок удару по Полтаві 1 лютого: загалом 15 жертв
зруйнований 1 лютого будинок у Полтаві, фото ДСНС

Через тиждень коми у лікарні Полтави помер Михайло Деревянов, який зазнав осколкового поранення в голову внаслідок ракетного удару 1 лютого.

Джерело: Суспільне з посиланням на Instagram дружини Деревянова

Деталі: Під час ракетного удару по житловому будинку у Полтаві 1 лютого осколок потрапив Михайлу Деревянову у голову. Чоловіка того ж дня госпіталізували до лікарні. Він тиждень перебував у комі в реанімаційному відділенні.

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Деревянов займався футболом. Грав у складі команди із Судіївки "Краяни" та мачухівської "Дружби". Був багаторазовим переможцем та призером різних спортивних турнірів, пише на своїй сторінці у Facebook знайомий загиблого Андрій Гончаренко. У чоловіка залишилась дружина та маленький син.

Загалом 1 лютого внаслідок ракетного удару по житловому будинку у мікрорайоні Браїлки загинуло 15 людей. З них 3 дітей.

Передісторія:

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Полтававійна
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