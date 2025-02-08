У лікарні помер поранений внаслідок удару по Полтаві 1 лютого: загалом 15 жертв
Через тиждень коми у лікарні Полтави помер Михайло Деревянов, який зазнав осколкового поранення в голову внаслідок ракетного удару 1 лютого.
Джерело: Суспільне з посиланням на Instagram дружини Деревянова
Деталі: Під час ракетного удару по житловому будинку у Полтаві 1 лютого осколок потрапив Михайлу Деревянову у голову. Чоловіка того ж дня госпіталізували до лікарні. Він тиждень перебував у комі в реанімаційному відділенні.
Деревянов займався футболом. Грав у складі команди із Судіївки "Краяни" та мачухівської "Дружби". Був багаторазовим переможцем та призером різних спортивних турнірів, пише на своїй сторінці у Facebook знайомий загиблого Андрій Гончаренко. У чоловіка залишилась дружина та маленький син.
Загалом 1 лютого внаслідок ракетного удару по житловому будинку у мікрорайоні Браїлки загинуло 15 людей. З них 3 дітей.
Передісторія:
- Російські загарбники у суботу, 1 лютого вдарили по Полтаві та влучили у житловий будинок.
- Увечері 2 лютого в Полтаві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки: було відомо про 14 загиблих, з яких троє дітей.