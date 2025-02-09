План "Килим" запровадили в аеропорту Волгограда РФ
Неділя, 9 лютого 2025, 00:30
В аеропорту російського Волгограда запровадили план "Килим" через загрозу безпілотників.
Джерело: російські пабліки і ЗМІ з посиланням на Росавіацію
Деталі: Зазначається, що план "Килим" введено у волгоградському аеропорту "Гумрак".
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Відтак, затримано рейси на виліт і приліт.
Пабліки повідомляють, що затримка авіарейсів пов’язана із загрозою атаки безпілотників.
Довідково: план "Килим" означає вимогу негайної посадки чи виведення з району його оголошення всіх суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних.