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План "Килим" запровадили в аеропорту Волгограда РФ

Неділя, 9 лютого 2025, 00:30
План Килим запровадили в аеропорту Волгограда РФ
фото: Mash

В аеропорту російського Волгограда запровадили план "Килим" через загрозу безпілотників.

Джерело: російські пабліки і ЗМІ з посиланням на Росавіацію

Деталі: Зазначається, що план "Килим" введено у волгоградському аеропорту "Гумрак".

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Відтак, затримано рейси на виліт і приліт.

Пабліки повідомляють, що затримка авіарейсів пов’язана із загрозою атаки безпілотників.

Довідково: план "Килим" означає вимогу негайної посадки чи виведення з району його оголошення всіх суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних.

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