Ворог атакував 12 громад Сумщини: поранена людина, багато пошкоджень
Протягом минулого дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумської області, поранена людина, у чотирьох громадах зафіксували пошкодження.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Свеська, громади".
Деталі: По Хотінській громаді росіяни здійснили удар FPV-дронами, БпЛА і скидання вибухових пристроїв з БпЛА. Внаслідок обстрілів цивільна особа отримала поранення, пошкоджено приватний будинок.
У Великописарівській громаді внаслідок понад 20 вибухів пошкоджено 2 приватних будинки, прибудинкову територію та автомобіль.
Через обстріли Юнаківської громади пошкоджені приватні будинки.
У Шосткинській громаді зафіксували влучання ворожих БпЛА у цивільне виробниче приміщення та приватний будинок. Наслідки ворожої атаки уточнюються.