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Ворог атакував 12 громад Сумщини: поранена людина, багато пошкоджень

Ольга Глущенко Неділя, 9 лютого 2025, 01:44
Ворог атакував 12 громад Сумщини: поранена людина, багато пошкоджень
наслідки російських обстрілів Сумщини, ілюстративне фото прокуратури

Протягом минулого дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумської області, поранена людина, у чотирьох громадах зафіксували пошкодження.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Свеська, громади".

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Деталі: По Хотінській громаді росіяни здійснили удар FPV-дронами, БпЛА і скидання вибухових пристроїв з БпЛА. Внаслідок обстрілів цивільна особа отримала поранення, пошкоджено приватний будинок.

У Великописарівській громаді внаслідок понад 20 вибухів пошкоджено 2 приватних будинки, прибудинкову територію та автомобіль.

Через обстріли Юнаківської громади пошкоджені приватні будинки.

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У Шосткинській громаді зафіксували влучання ворожих БпЛА у цивільне виробниче приміщення та приватний будинок. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Сумська областьобстрілвибух
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