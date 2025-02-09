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У Луцьку пролунали вибухи

Ольга Глущенко Неділя, 9 лютого 2025, 04:18
У Луцьку пролунали вибухи
вибух, ілюстративне фото з соцмереж

У ніч на 9 лютого в Луцьку було чутно звуки вибухів.

Джерело: "Суспільне Луцьк", місцеві пабліки, Повітряні сили

Деталі: Під час оголошеної повітряної тривоги в Луцьку пролунали вибухи.

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"Суспільне" повідомило, що "у Луцьку було чути звуки, схожі на вибух".

Згодом у Луцьку знову було чутно серію вибухів.

За даними моніторингових пабліків, працювали сили ППО.

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Повітряні сили повідомляли про БпЛА північніше Луцька західним курсом.

ЛуцькбезпілотникиППО
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