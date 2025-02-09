У Луцьку пролунали вибухи

У ніч на 9 лютого в Луцьку було чутно звуки вибухів.

Джерело: "Суспільне Луцьк", місцеві пабліки, Повітряні сили

Деталі: Під час оголошеної повітряної тривоги в Луцьку пролунали вибухи.

Реклама:

"Суспільне" повідомило, що "у Луцьку було чути звуки, схожі на вибух".

Згодом у Луцьку знову було чутно серію вибухів.

За даними моніторингових пабліків, працювали сили ППО.

РЕКЛАМА:

Повітряні сили повідомляли про БпЛА північніше Луцька західним курсом.