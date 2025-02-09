У Луцьку пролунали вибухи
Неділя, 9 лютого 2025, 04:18
У ніч на 9 лютого в Луцьку було чутно звуки вибухів.
Джерело: "Суспільне Луцьк", місцеві пабліки, Повітряні сили
Деталі: Під час оголошеної повітряної тривоги в Луцьку пролунали вибухи.
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"Суспільне" повідомило, що "у Луцьку було чути звуки, схожі на вибух".
Згодом у Луцьку знову було чутно серію вибухів.
За даними моніторингових пабліків, працювали сили ППО.
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Повітряні сили повідомляли про БпЛА північніше Луцька західним курсом.