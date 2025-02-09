Росія "активно просуває затяжну війну" в Україні – аналітики

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що дії влади Росії свідчать про небажання вести переговори і "активно просуває затяжну війну" в Україні. Крім того, РФ може створювати умови для підготовки до потенційного ширшого конфлікту з НАТО.

Джерело: ISW

Дослівно ISW: "Росія продовжує розширювати свій військовий потенціал, що свідчить про те, що Кремль не зацікавлений у переговорах або тривалому мирі з Україною".

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Деталі: Президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані української розвідки, повідомив 8 лютого, що російські війська формують нові військові дивізії, будують додаткові об'єкти оборонно-промислової бази, планують збільшити чисельність військовослужбовців на понад 100 000 солдатів і поглиблюють військову співпрацю з Північною Кореєю.

Зеленський підкреслив, що зусилля Росії з нарощування сил, реструктуризації та оборонного виробництва дають зрозуміти, що Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і прагне продовжувати російську війну.

Дослівно ISW: "Такі російські плани свідчать про те, що Росія, а не Україна, є стороною, яка відмовляється від добросовісних переговорів і активно просуває затяжну війну, а не мир, а також створює умови для підготовки до потенційного ширшого конфлікту з НАТО.

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Російські офіційні особи та інформаційний простір часто подають війну в Україні як частину ширшої конфронтації із Заходом".