У Росії заявили про атаку 35 БпЛА на області РФ і окупований Крим

У Міноборони Росії заявили, що протягом минулої ночі 35 безпілотників атакували 7 областей РФ і окупований Крим.

Джерело: МО РФ

Деталі: У російському відомстві зазначили, що нібито їхня ППО перехопила і знищила "35 українських безпілотних літальних апаратів".

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Дослівно МО РФ: "…18 БпЛА – над територією Курської області; по чотири – над територією Орловської області та Краснодарського краю; по три – над територією Воронезької та Ростовської областей і по одному – над територіями Брянської, Тульської областей і Республіки Крим".