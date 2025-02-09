У Росії заявили про атаку 35 БпЛА на області РФ і окупований Крим
Неділя, 9 лютого 2025, 07:10
У Міноборони Росії заявили, що протягом минулої ночі 35 безпілотників атакували 7 областей РФ і окупований Крим.
Джерело: МО РФ
Деталі: У російському відомстві зазначили, що нібито їхня ППО перехопила і знищила "35 українських безпілотних літальних апаратів".
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Дослівно МО РФ: "…18 БпЛА – над територією Курської області; по чотири – над територією Орловської області та Краснодарського краю; по три – над територією Воронезької та Ростовської областей і по одному – над територіями Брянської, Тульської областей і Республіки Крим".