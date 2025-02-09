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Росіяни вночі били з артилерії по Нікопольщині: потрощено 3 будинки, зачепило газогін

Станіслав ПогоріловНеділя, 9 лютого 2025, 08:08
Росіяни вночі били з артилерії по Нікопольщині: потрощено 3 будинки, зачепило газогін
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 9 лютого російські загарбники атакували з артилерії Нікопольщину на Дніпропетровщині, у результаті чого були потрощені 3 приватні будинки та зачепило газогін.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вночі ворог двічі обстріляв з артилерії Нікопольщину. Снаряди летіли по райцентру та Червоногригорівській громаді".

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Деталі: За його словами, через обстріли було потрощено 3 приватні будинки, надвірна та господарська споруди, ще одна – знищена. Крім того, зачепило газогін. Люди не постраждали.

 

Також внаслідок шахедної атаки було гучно на Синельниківщині. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Дніпрообстріл
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