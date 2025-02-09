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Міноборони Фінляндії зафіксувало порушення повітряного простору країни урядовим літаком РФ

Леонід Ємець, Станіслав ПогоріловНеділя, 9 лютого 2025, 08:46
Міноборони Фінляндії зафіксувало порушення повітряного простору країни урядовим літаком РФ
Фото pixabay.com

Міноборони Фінляндії заявило, що російський урядовий літак, що рухався над Фінською затокою, міг на кілька хвилин залетіти у повітряний простір Фінляндії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Фінляндії

Деталі: Фінський уряд наразі говорить про "підозру у порушенні повітряного простору". Ймовірний інцидент стався західніше стратегічного півострова Ханко, що розташований на захід від Гельсінкі, 7 лютого близько 17.15.

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"Російський літак міг перебувати у повітряному просторі Фінляндії протягом кількох хвилин", – зазначили у заяві.

Деталі інциденту з’ясовує Прикордонна служба Фінляндії.

"Ми серйозно сприймаємо ймовірне порушення кордону, розслідування почали невідкладно", – зазначив міністр оборони Антті Хяккянен. 

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Передісторія:

ФінляндіяРосіякордон
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