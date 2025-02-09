The Sunday Times написала про зв'язок підозрюваного в держзраді Кулініча з американським "лобістом Зеленського"

Британське видання The Sunday Times описало деталі співпраці звинуваченого в держзраді колишнього керівника управління СБУ в Криму Олега Кулініча із американським адвокатом Маркусом Коеном у 2018-2019 роках, зокрема щодо участі в кампанії нинішнього президента Володимира Зеленського.

Джерело: The Sunday Times

Деталі: Видання наводить деталі справи Кулініча на основі низки повідомлень, наданих американським джерелом, документів, вилучених з комп’ютера в Москві, розмов із колишніми посадовцями адміністрації Зеленського, звітів про лобіювання, поданих до Міністерства юстиції США, та інформації, оприлюдненої під час судового розгляду справи про державну зраду.

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Як ідеться в публікації, Кулініч разом із ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем у 2018 році зустрічалися з американським адвокатом Коеном, який передав їм звіт про перевірку тодішнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Через два роки Холодницький був змушений піти у відставку. Пізніше українська розвідка знайшла ще 15 файлів на нього на комп'ютері ФСБ, до якого вдалося отримати доступ у Москві. У 2019 році Сівкович заплатив своєму американському адвокату щонайменше 300 000 доларів, згідно з розвідданими, які згодом зібрала СБУ і підтвердили адвокати Кулініча.

Коен не відповів на прохання прокоментувати ці звинувачення. Адвокати Кулініча і Сівковича підтвердили факт зустрічей, але стверджують, що вони просто співпрацювали з американськими правоохоронцями, щоб допомогти їм розслідувати корупцію.

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Перед президентськими виборами в Україні 2019 року, за словами адвокатів Кулініча, американський адвокат Коен представив Кулініча передвиборній команді Зеленського як політичного експерта, який працюватиме над кампанією pro bono.

"Обидва чоловіки опинилися в передвиборчому штабі, працюючи над тим, щоб Зеленський був обраний і зв’язаний із Вашингтоном", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Коен найняв лобістів і консультантів з безпеки від імені кампанії. Ці підрядники фактично отримували гроші від Сівковича в Москві через підставні компанії, заявили адвокати Кулініча, стверджуючи, що це було частиною його законної діяльності як політичного консультанта.

Серед документів, з якими ознайомилася The Sunday Times, є контракт на 185 250 доларів США з лондонською компанією Global Analytica, укладений у березні 2019 року. Нібито це була компанія авторитетних британських експертів з безпеки, які забезпечуватимуть "особисту безпеку пана Володимира Зеленського, кандидата в майбутніх виборах у президенти України", включаючи "кібербезпеку" та надання семи "захищених" смартфонів для Зеленського і його команди. При цьому компанія була зареєстрована лише за місяць до цього.

Після перемоги Зеленського на виборах у лобістському документі, поданому до Міністерства юстиції США, Коен заявив, що працював над кампанією Зеленського, а тепер працює на Івана Баканова, який був призначений керівником СБУ, та адміністрацію Зеленського в цілому.

Він стверджував, що заплатив 70 000 доларів з власних коштів вашингтонській лобістській фірмі, щоб забезпечити знайомство з членами адміністрації Трампа. Видання пише, що Кулініч працював з Коеном над операцією впливу. За словами джерела, яке працювало з адміністрацією, їхній вплив, зокрема, на відкриття переговорів у США, був позитивно сприйнятий Зеленським.

Зазначається, що у 2020 році Кулініч був нагороджений призначенням на посаду голови кримського управління СБУ, де він повинен був діяти як система раннього попередження про будь-які ознаки того, що Росія готується завдати удару на північ від окупованого півострова.

Згідно з повідомленнями, поширеними СБУ, які нібито надсилав Кулініч, він збирав інформацію про пересування Зеленського та передавав її росіянам. За даними прокуратури, Кулініч знав про план вторгнення з Криму, але завадив повідомити Києву докази підготовки.

Кулініч був затриманий 16 липня 2022 року за звинуваченням у передачі росіянам державної таємниці. Суд над Кулінічем триває. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Що передувало: У 2023 році Кулініч заявляв, що Сівкович активно співпрацював з правоохоронними органами США та нібито здійснював фінансування лобістської компанії "Signal Group Consulting", яка у 2019 році надавала послуги тоді кандидату в президенти Володимиру Зеленському. Також Кулініч запевняє, що і сам працював у виборчому штабі президента, де нібито і познайомився з Іваном Бакановим.

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