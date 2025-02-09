The Sunday Times написала про зв'язок підозрюваного в держзраді Кулініча з американським "лобістом Зеленського"
Британське видання The Sunday Times описало деталі співпраці звинуваченого в держзраді колишнього керівника управління СБУ в Криму Олега Кулініча із американським адвокатом Маркусом Коеном у 2018-2019 роках, зокрема щодо участі в кампанії нинішнього президента Володимира Зеленського.
Джерело: The Sunday Times
Деталі: Видання наводить деталі справи Кулініча на основі низки повідомлень, наданих американським джерелом, документів, вилучених з комп’ютера в Москві, розмов із колишніми посадовцями адміністрації Зеленського, звітів про лобіювання, поданих до Міністерства юстиції США, та інформації, оприлюдненої під час судового розгляду справи про державну зраду.
Як ідеться в публікації, Кулініч разом із ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем у 2018 році зустрічалися з американським адвокатом Коеном, який передав їм звіт про перевірку тодішнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Через два роки Холодницький був змушений піти у відставку. Пізніше українська розвідка знайшла ще 15 файлів на нього на комп'ютері ФСБ, до якого вдалося отримати доступ у Москві. У 2019 році Сівкович заплатив своєму американському адвокату щонайменше 300 000 доларів, згідно з розвідданими, які згодом зібрала СБУ і підтвердили адвокати Кулініча.
Коен не відповів на прохання прокоментувати ці звинувачення. Адвокати Кулініча і Сівковича підтвердили факт зустрічей, але стверджують, що вони просто співпрацювали з американськими правоохоронцями, щоб допомогти їм розслідувати корупцію.
Перед президентськими виборами в Україні 2019 року, за словами адвокатів Кулініча, американський адвокат Коен представив Кулініча передвиборній команді Зеленського як політичного експерта, який працюватиме над кампанією pro bono.
"Обидва чоловіки опинилися в передвиборчому штабі, працюючи над тим, щоб Зеленський був обраний і зв’язаний із Вашингтоном", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що Коен найняв лобістів і консультантів з безпеки від імені кампанії. Ці підрядники фактично отримували гроші від Сівковича в Москві через підставні компанії, заявили адвокати Кулініча, стверджуючи, що це було частиною його законної діяльності як політичного консультанта.
Серед документів, з якими ознайомилася The Sunday Times, є контракт на 185 250 доларів США з лондонською компанією Global Analytica, укладений у березні 2019 року. Нібито це була компанія авторитетних британських експертів з безпеки, які забезпечуватимуть "особисту безпеку пана Володимира Зеленського, кандидата в майбутніх виборах у президенти України", включаючи "кібербезпеку" та надання семи "захищених" смартфонів для Зеленського і його команди. При цьому компанія була зареєстрована лише за місяць до цього.
Після перемоги Зеленського на виборах у лобістському документі, поданому до Міністерства юстиції США, Коен заявив, що працював над кампанією Зеленського, а тепер працює на Івана Баканова, який був призначений керівником СБУ, та адміністрацію Зеленського в цілому.
Він стверджував, що заплатив 70 000 доларів з власних коштів вашингтонській лобістській фірмі, щоб забезпечити знайомство з членами адміністрації Трампа. Видання пише, що Кулініч працював з Коеном над операцією впливу. За словами джерела, яке працювало з адміністрацією, їхній вплив, зокрема, на відкриття переговорів у США, був позитивно сприйнятий Зеленським.
Зазначається, що у 2020 році Кулініч був нагороджений призначенням на посаду голови кримського управління СБУ, де він повинен був діяти як система раннього попередження про будь-які ознаки того, що Росія готується завдати удару на північ від окупованого півострова.
Згідно з повідомленнями, поширеними СБУ, які нібито надсилав Кулініч, він збирав інформацію про пересування Зеленського та передавав її росіянам. За даними прокуратури, Кулініч знав про план вторгнення з Криму, але завадив повідомити Києву докази підготовки.
Кулініч був затриманий 16 липня 2022 року за звинуваченням у передачі росіянам державної таємниці. Суд над Кулінічем триває. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Що передувало: У 2023 році Кулініч заявляв, що Сівкович активно співпрацював з правоохоронними органами США та нібито здійснював фінансування лобістської компанії "Signal Group Consulting", яка у 2019 році надавала послуги тоді кандидату в президенти Володимиру Зеленському. Також Кулініч запевняє, що і сам працював у виборчому штабі президента, де нібито і познайомився з Іваном Бакановим.
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Передісторія:
- У квітні 2019 року з'явилася інформація, що перед виборами Зеленський найняв лобістську фірму Signal Group Consulting з Вашингтону, щоб покращити свій міжнародний імідж та організувати зустрічі членів свого штабу з чиновниками в США. У заяві фірми від 17 квітня йдеться, що її найняв Маркус Коен від імені Зеленського, щоб "підняти імідж" Зеленського і партії "Слуга народу".
- 17 липня компанія Signal Group Consulting, LLC подала звіт про виконану роботу на користь Володимира Зеленського у Міністерство Юстиції США.
- Американський адвокат Маркус Коен, який найняв лобістів з Signal Group Consulting LLC за 70 тисяч доларів для підвищення іміджу Зеленського у США, заявив, що робив це за власною ініціативою після короткої особистої зустрічі з Зеленським у Києві під час його президентської кампанії. Зеленський не заперечував зустрічі з Коеном, але заявив, що не пам’ятає саме тієї, про яку говорив американець. Він вкотре наголосив, що не вимагав, щоб Коен, чи хтось інший лобіював його.
- Потім виявилося, що Маркус Коен, який у звіті лобістської компанії Signal Group Consulting, LLC фігурує як представник інтересів Зеленського у Вашингтоні, не зареєстрований у США і не має офісу за адресою, вказаною у документі.
- Зеленський заперечував, що під час президентських виборів користувався послугами лобістів у США.