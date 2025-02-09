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Фейкові відрядження чиновників за кордон, Трамп і українські копалини, ліквідація людини Януковича – УП Тиждень

Українська правда, Станіслав ПогоріловНеділя, 9 лютого 2025, 15:25
Фейкові відрядження чиновників за кордон, Трамп і українські копалини, ліквідація людини Януковича – УП Тиждень
Фото: колаж УП

Новий випуск програми УП ТИЖДЕНЬ.

Розкажемо про:

  • Військова допомога в обмін на корисні копалини. Що хоче отримати від України Трамп?
  • Обговорили це з Олександром Кубраковим, радником Міністра оборони та засновником аналітичного центру We Build Ukraine.
  • Фейкові відрядження до Санта Клауса - як українські чиновники обходять заборону на туристичні поїздки за кордон?
  • Про це розповів керівник відділу розслідувань "Української правди" Михайло Ткач.
  • Маневри на фронті, диверсії в тилу. Куди рухається війна?
  • 5 мільярдів на Майдан, 20 мільйонів за візит Джолі в Україну - тиждень дивовижних викриттів, що з них правда, а що ні?
  • Верховна Рада відкрила історичну сесію, а її депутати масово виїхали у США.
  • У Москві смертник підірвав людину Януковича.
  • Америка виганяє палестинців з Гази і хоче зробити там курорт.

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ТрампЯнукович
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