Фейкові відрядження чиновників за кордон, Трамп і українські копалини, ліквідація людини Януковича – УП Тиждень
Неділя, 9 лютого 2025, 15:25
Новий випуск програми УП ТИЖДЕНЬ.
Розкажемо про:
- Військова допомога в обмін на корисні копалини. Що хоче отримати від України Трамп?
- Обговорили це з Олександром Кубраковим, радником Міністра оборони та засновником аналітичного центру We Build Ukraine.
- Фейкові відрядження до Санта Клауса - як українські чиновники обходять заборону на туристичні поїздки за кордон?
- Про це розповів керівник відділу розслідувань "Української правди" Михайло Ткач.
- Маневри на фронті, диверсії в тилу. Куди рухається війна?
- 5 мільярдів на Майдан, 20 мільйонів за візит Джолі в Україну - тиждень дивовижних викриттів, що з них правда, а що ні?
- Верховна Рада відкрила історичну сесію, а її депутати масово виїхали у США.
- У Москві смертник підірвав людину Януковича.
- Америка виганяє палестинців з Гази і хоче зробити там курорт.
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