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Росіяни зосереджують зусилля на Покровському та Курському напрямках – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 9 лютого 2025, 16:38
Росіяни зосереджують зусилля на Покровському та Курському напрямках – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 64 боєзіткнення, окупанти далі зосереджують зусилля на Покровському та Курському напрямках. 

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16 годину

Деталі: Постраждали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони населених пунктів України, серед яких Покровка, Новодмитрівка, Шевченкове, Велика Писарівка Сумської області; Тимофіївка, Клинова-Новоселівка, Відродженівське Харківської області; Блешня, Костобобрів Чернігівської області. 

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На Харківському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ поблизу Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Крім того, ворог завдав авіаційного удару некерованими ракетами по району населеного пункту Нестерне. 

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня чотири рази намагався просунутися до українських позицій в районах Богуславки, Петропавлівки та Загризового. 

Агресор збільшив кількість атак до шести на Лиманському напрямку. Атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка та Новолюбівка. Одне боєзіткнення наразі триває. 

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На Краматорському напрямку захисники відбивають дві атаки окупантів в районі Часового Яру. 

На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед в районах Торецька та Щербинівки. На даний час триває два боєзіткнення. 

На Покровському напрямку ворог 26 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. Захисники відбили 22 ворожі атаки в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне. Наразі тривають чотири боєзіткнення. На Звірове та Покровськ ворог скинув дві авіабомби. 

Тривають запеклі бої на Новопавлівському напрямку. Поблизу Костянтинополя протягом дня оборонці відбили п’ять атак противника, ще два боєзіткнення тривають дотепер. 

На Гуляйпільському напрямку авіаударів КАБами зазнали Гуляйполе та Червоне, населений пункт Новосілка потрапив під удари некерованими авіаційними ракетами. 

На Оріхівському напрямку ударів НАРами зазнали райони населених пунктів П'ятихатки та Кам’янське.

На Курщині українські захисники відбивали 11 атак загарбників, сім боєзіткнень ще тривають. Крім того, ворог здійснив 233 артилерійські обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. 

Генштабвійна
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