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Зеленський вважає, що План перемоги може бути основою для плану Трампа

Катерина ТищенкоНеділя, 9 лютого 2025, 18:36
Зеленський вважає, що План перемоги може бути основою для плану Трампа
Зеленський і Трамп, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що запропонований Україною План перемоги може бути основою для плану президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News

Пряма мова: "Ми писали це в Плані перемоги… Фундаментальні документи були підготовлені Україною. Вони можуть бути основою для плану Трампа – для плану Трампа з Україною, безумовно, без України не може бути ніякого плану. Бажано, щоб план Трампа включав присутність також і Європи".

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Деталі: Президент нагадав, що "у Формулі миру виписано, що таке справедливий мир для України, базуючись на міжнародному праві".

"Будь-який план, якщо він принесе 20%, 30% від базиса, від справедливого миру – це нормальні кроки вперед. Але я впевнений, що ми не можемо говорити про справедливий мир, поки зло не покаране", – сказав він.

На питання про свої дії, якщо Трамп пропонуватиме неприйнятний варіант завершення війни для України Зеленський підкреслив: "Ми не можемо бути в протистоянні зі США. Це невигідно нам, країні, яка у війні, і це невигідно президенту Трампу. Йому невигідна перемога Путіна. Якщо буде протистояння, не дай боже, позицій України і Америки, я не хочу навіть про це думати, від цього виграє тільки Путін. Перемога Путіна – це програш західного світу – і Європи, і Америки".

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Разом з тим, на питання, чи прагне він бути президентом перемоги чи президентом миру Зеленський зазначив, що "це складно розділяти".

"Ми боремося сьогодні за мир. Я думаю, що мир для багатьох українців – це перемога. Тому що, я дійсно так вважаю, те, що Путін не зміг нас захопити – він вже програв… А та перемога, про яку ви думаєте, якусь гучну – це не головне, всі ці паради, тощо. Це Путін любить дуже, а нам би війну закінчити, жити й розвивати свою країну і розуміти, як потім інтегрувати всі ті території", – сказав президент.

Він також висловив здивування тим, що "за ці три роки весь світ не зміг зупинити Путіна".

"Зупинити, загальмувати, не дати йому зруйнувати нас – зміг, але поставити його на місце, реально поставити, дати йому по руках світ не зміг, і це мене дивує. Це не неспроможність, це небажання", – вважає Зеленський.

Знати більше: Мир завдяки силі. Головні тези виступу Зеленського під час представлення Плану перемоги в Раді

Передісторія:

  • 5 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України", і запевнив, що "зробить все", аби зупинити російсько-українську війну.
  • 8 лютого Трамп в інтерв'ю New York Post заявив, що говорив по телефону з російським правителем Володимиром Путіним, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.
  • Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати заяву Трампа про розмову з Путіним.
  • Трамп заявив, що може провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським уже наступного тижня.
  • Зеленський вважає, що його зустріч з Трампом повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.

ЗеленськийТрампПлан перемоги
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