Зеленський вважає, що План перемоги може бути основою для плану Трампа
Президент Володимир Зеленський вважає, що запропонований Україною План перемоги може бути основою для плану президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News
Пряма мова: "Ми писали це в Плані перемоги… Фундаментальні документи були підготовлені Україною. Вони можуть бути основою для плану Трампа – для плану Трампа з Україною, безумовно, без України не може бути ніякого плану. Бажано, щоб план Трампа включав присутність також і Європи".
Деталі: Президент нагадав, що "у Формулі миру виписано, що таке справедливий мир для України, базуючись на міжнародному праві".
"Будь-який план, якщо він принесе 20%, 30% від базиса, від справедливого миру – це нормальні кроки вперед. Але я впевнений, що ми не можемо говорити про справедливий мир, поки зло не покаране", – сказав він.
На питання про свої дії, якщо Трамп пропонуватиме неприйнятний варіант завершення війни для України Зеленський підкреслив: "Ми не можемо бути в протистоянні зі США. Це невигідно нам, країні, яка у війні, і це невигідно президенту Трампу. Йому невигідна перемога Путіна. Якщо буде протистояння, не дай боже, позицій України і Америки, я не хочу навіть про це думати, від цього виграє тільки Путін. Перемога Путіна – це програш західного світу – і Європи, і Америки".
Разом з тим, на питання, чи прагне він бути президентом перемоги чи президентом миру Зеленський зазначив, що "це складно розділяти".
"Ми боремося сьогодні за мир. Я думаю, що мир для багатьох українців – це перемога. Тому що, я дійсно так вважаю, те, що Путін не зміг нас захопити – він вже програв… А та перемога, про яку ви думаєте, якусь гучну – це не головне, всі ці паради, тощо. Це Путін любить дуже, а нам би війну закінчити, жити й розвивати свою країну і розуміти, як потім інтегрувати всі ті території", – сказав президент.
Він також висловив здивування тим, що "за ці три роки весь світ не зміг зупинити Путіна".
"Зупинити, загальмувати, не дати йому зруйнувати нас – зміг, але поставити його на місце, реально поставити, дати йому по руках світ не зміг, і це мене дивує. Це не неспроможність, це небажання", – вважає Зеленський.
Знати більше: Мир завдяки силі. Головні тези виступу Зеленського під час представлення Плану перемоги в Раді
Передісторія:
- 5 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України", і запевнив, що "зробить все", аби зупинити російсько-українську війну.
- 8 лютого Трамп в інтерв'ю New York Post заявив, що говорив по телефону з російським правителем Володимиром Путіним, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.
- Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати заяву Трампа про розмову з Путіним.
- Трамп заявив, що може провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським уже наступного тижня.
- Зеленський вважає, що його зустріч з Трампом повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.