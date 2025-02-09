У понеділок для промисловості та бізнесу обмежать постачання електроенергії

У понеділок 10 лютого в Україні будуть введені обмеження енергоспоживання для промисловості та бізнесу, при цьому для населення обмежень не прогнозують.

Джерело: Укренерго

Дослівно: "Завтра, 10 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу .

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Час застосування обмежень: 06:00 – 21:00

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак".

Деталі: В "Укренерго" повідомили, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

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Водночас зазначається, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.