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Росіяни без упину атакують Нікопольщину: четверо постраждалих

Катерина ТищенкоНеділя, 9 лютого 2025, 21:13
Росіяни без упину атакують Нікопольщину: четверо постраждалих
наслідки обстрілу Нікопольщини 9 лютого, фото: Сергій Лисак у Telegram

У Нікополі та Марганці на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів у неділю постраждали четверо людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Агресор без упину атакував Нікопольський район протягом дня. Окупанти відкривали вогонь з важкої артилерії, застосували fpv-дрони, скидали боєприпаси з БпЛА.

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Дісталося Нікополю, Покровській сільській, Марганецькій та Мирівській громадам.

Окрім двох поранених у Нікополі, двоє людей постраждали й у Марганці. 30-річний чоловік у стані середньої тяжкості госпіталізований з мінно-вибуховою травмою. Ще один потерпілий 76 років буде оговтуватися вдома. Йому надали необхідну медичну допомогу".

Деталі: Загалом у Нікопольському районі пошкоджено АЗС, інфраструктуру, адмінбудівлю, навчальний заклад, пʼятиповерхівку, десяток приватних будинків, декілька господарських споруд, авто. Також пошкоджено два газогони і дві лінії електропередач.

Дніпропетровська областьНікопольвійна
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