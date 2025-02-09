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На Курщині захисники відбили 17 атак, росіяни скинули 37 КАБ – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 9 лютого 2025, 22:14
На Курщині захисники відбили 17 атак, росіяни скинули 37 КАБ – Генштаб
ілюстративне фото: 22 ОМБр

З початку доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення, зокрема на Покровському напрямку росіяни атакували 31 раз, на Курському – 18.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Противник завдав два ракетних та 58 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 86 КАБ, здійснив 1086 ударів дронами-камікадзе та 4429 обстрілів позицій українських військ.

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На Харківському напрямку українські воїни відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки. Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах Нестерне та Слатине.

Ворог здійснив сім атак на українські укріплення на Куп’янському напрямку, поблизу Богуславки, Степової Новосілки, Голубівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Оборонці успішно відбили шість атак, ще одне бойове зіткнення продовжується.

На Лиманському напрямку за день російські війська десять разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка, Колодязі, Копанки та Новолюбівка.

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На Краматорському напрямку тривають дві ворожі атаки поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти 12 разів штурмували позиції захисників в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка. Два бойових зіткнення поблизу Торецька тривають до цього часу.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 31 штурм позицій українських оборонців. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне. Два бойових зіткнення ще тривають. Ворог завдав авіаударів по населеним пунктам Звірове, Покровськ, Філія та Гродівка.

За попередніми підрахунками, у неділю українські воїни ліквідували 114 та поранили 97 окупантів на даному напрямку; знищили один бронетранспортер, сім автомобілів, п’ять мотоциклів, чотири БпЛА, крім того, суттєво пошкодили танк та дві гармати загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Розлив, Одрадне, Новосілка та Сторожове, загалом ворог залучив чотири керовані бомби та 24 некеровані ракети.

На Сіверському, Гуляйпільському, Придніпровському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Водночас завдав авіаційних ударів 43 керованими бомбами та 10 некерованими ракетами по районах населених пунктів Гуляйполе, Червоне, Новопіль, П’ятихатки, Кам’янське, Лук’янівське, Степногірськ та Придніпровське.

На Курському напрямку українські захисники відбили 17 атак загарбників, одне бойове зіткнення ще триває. Крім того, ворог завдав 23 авіаудари, застосувавши 37 КАБ, здійснив 394 артилерійські обстріли, зокрема вісім із реактивної системи залпового вогню.

Генштабвійна
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