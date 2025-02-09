У Сумах "Шахед" влучив у автостоянку в житловому кварталі

У Сумах ворожий "Шахед" влучив у автомобільну стоянку в житловому кварталі, внаслідок чого пошкоджено багато авто, у багатоповерхівках вибиті вікна.

Джерело: Суспільне Суми, в.о. міського голови Артем Кобзар у Telegram

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Пряма мова Кобзаря: "На жаль, знову приліт "Шахеда", дуже багато машин пошкоджені, горять. На місці працює ДСНС, поліція, швидка. Дуже багато повилітало вікон".

Деталі: У коментарі Суспільному Кобзар уточнив, що пошкоджено мінімум 10 авто, пожежа триває.

10 лютого зранку працюватиме штаб з ліквідації наслідків удару.