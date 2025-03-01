Атака дронів на Одещину: зросла кількість поранених
Субота, 1 березня 2025, 09:43
До трьох людей зросла кількість поранених через удар росіян по Одеській області увечері 28 лютого.
Джерело: Одеська облпрокуратура, ДСНС
Деталі: Відомо, що загиблий – 41-річний чоловік. Ще троє отримали поранення, їх доставлено до лікарні.
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Внаслідок удару загорівся одноповерховий приватний будинок, вантажні та легкові автомобілі на території підприємства, приміщення спортивної установи.
Нагадаємо: Російська армія увечері 28 лютого атакувала Одеський район ударними безпілотниками.