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Атака дронів на Одещину: зросла кількість поранених

Роман ПетренкоСубота, 1 березня 2025, 09:43
Атака дронів на Одещину: зросла кількість поранених
фото прокуратури

До трьох людей зросла кількість поранених через удар росіян по Одеській області увечері 28 лютого.

Джерело: Одеська облпрокуратура, ДСНС

Деталі: Відомо, що загиблий – 41-річний чоловік. Ще троє отримали поранення, їх доставлено до лікарні.

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Внаслідок удару загорівся одноповерховий приватний будинок, вантажні та легкові автомобілі на території підприємства, приміщення спортивної установи.

 

Нагадаємо: Російська армія увечері 28 лютого атакувала Одеський район ударними безпілотниками.

Одеська областьДСНС
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