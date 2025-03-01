Порошенко прокоментував події у США: Сподіваємося, у Зеленського є "План Б"

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що не критикуватиме президента Володимира Зеленського після скандалу у Вашингтоні, однак закликав за допомогою Європи "повернути за стіл переговорів" американських партнерів.

Джерело: Порошенко у Facebook

Пряма мова: "Половина країни не спала після вчорашнього відео з Вашингтону. Ми тримали кулаки за Україну. І зараз у всіх питання: що робити далі?

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Хтось чекав від мене критики Зеленського. Але ні, критики не буде, бо це не те, чого зараз потребує країна".

Деталі: Поряд із військовими на південному напрямку Порошенко виклав своє бачення щодо ситуації й необхідних дій.

"Стосунки України і США – це не стосунки лише Зеленського і Трампа. Це – стосунки двох великих народів, які знають, що демократія і свобода – не пусті слова ні для України, ні для США. І ми не можемо дозволити собі розповсюджувати антиамериканські настрої", – зазначив він.

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Він закликав у першу чергу думати про Збройні сили України, які "внаслідок тих чи інших дій" можуть залишитися без постачання американської зброї.

"І це ні в якому разі не є критикою президента Зеленського, бо єдине, що зараз потребує Україна – це єдності", – додав він.

На думку Порошенка "чомусь з інформаційного поля зникає армія" та події на фронті, чого "не повинно бути".

Пряма мова: "Ми дуже сподіваємося, що у президента Зеленського є "План Б". Віримо, що після зустрічі в Лондоні та Брюсселі ми вийдемо з декількома важливими меседжами:

Єдність Європи. Сподіваємося, що Європа надасть нам зброю, фінансування, посилить інвестиції в оборонну промисловість. Допоможе нам повернути за стіл переговорів наших американських партнерів. Потрібно відновлювати двопартійну підтримку США та парламентську дипломатію. Ми не можемо послаблювати нашу міць.

Єдність всередині країни. Єдність у парламенті та переформатування уряду в уряд національної єдності.

Третє, що ми хочемо почути: коли і як закінчувати війну? Не ховатися за гарантії безпеки.

Ми маємо зберегти державу. Ми маємо не допустити капітуляцію. Гарантом безпеки України мають бути ЗСУ. Крапка!".

Передісторія:

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