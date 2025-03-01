Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Порошенко прокоментував події у США: Сподіваємося, у Зеленського є "План Б"

Катерина ТищенкоСубота, 1 березня 2025, 16:34
Порошенко прокоментував події у США: Сподіваємося, у Зеленського є План Б
Петро Порошенко, фото з його Facebook

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що не критикуватиме президента Володимира Зеленського після скандалу у Вашингтоні, однак закликав за допомогою Європи "повернути за стіл переговорів" американських партнерів.

Джерело: Порошенко у Facebook

Пряма мова: "Половина країни не спала після вчорашнього відео з Вашингтону. Ми тримали кулаки за Україну. І зараз у всіх питання: що робити далі?

Реклама:

Хтось чекав від мене критики Зеленського. Але ні, критики не буде, бо це не те, чого зараз потребує країна".

Деталі: Поряд із військовими на південному напрямку Порошенко виклав своє бачення щодо ситуації й необхідних дій.

"Стосунки України і США – це не стосунки лише Зеленського і Трампа. Це – стосунки двох великих народів, які знають, що демократія і свобода – не пусті слова ні для України, ні для США. І ми не можемо дозволити собі розповсюджувати антиамериканські настрої", – зазначив він.

РЕКЛАМА:

Він закликав у першу чергу думати про Збройні сили України, які "внаслідок тих чи інших дій" можуть залишитися без постачання американської зброї.

"І це ні в якому разі не є критикою президента Зеленського, бо єдине, що зараз потребує Україна – це єдності", – додав він.

На думку Порошенка "чомусь з інформаційного поля зникає армія" та події на фронті, чого "не повинно бути".

Пряма мова: "Ми дуже сподіваємося, що у президента Зеленського є "План Б". Віримо, що після зустрічі в Лондоні та Брюсселі ми вийдемо з декількома важливими меседжами:

  • Єдність Європи. Сподіваємося, що Європа надасть нам зброю, фінансування, посилить інвестиції в оборонну промисловість. Допоможе нам повернути за стіл переговорів наших американських партнерів. Потрібно відновлювати двопартійну підтримку США та парламентську дипломатію. Ми не можемо послаблювати нашу міць.
  • Єдність всередині країни. Єдність у парламенті та переформатування уряду в уряд національної єдності.
  • Третє, що ми хочемо почути: коли і як закінчувати війну? Не ховатися за гарантії безпеки.

Ми маємо зберегти державу. Ми маємо не допустити капітуляцію. Гарантом безпеки України мають бути ЗСУ. Крапка!".

Передісторія:

  • Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
  • Угода про мінерали між США та Україною зірвалась.
  • Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
  • Зеленський зазначив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін, але пояснив, чому активно вступив у перепалку
  • За даними ЗМІ, адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні у відповідь на висловлювання президента Зеленського в Овальному кабінеті.

Читайте також: Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою.

ПорошенкоЗеленськийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно – Стармер
Румунія підтвердила падіння російського БпЛА на своїй території
Туреччина у Лондоні повторить пропозицію прийняти переговори України і Росії – ЗМІ
відеоЗеленський прилетів до Британії
Трамп: Путін хоче закінчити війну, а Зеленський - воювати
У першу ніч весни ППО збила понад 100 російських БПЛА
Усі новини...
Порошенко
Порошенко: "ЄС" не ставить під сумнів легітимність Зеленського і призупиняє блокування Ради
Банк Порошенка можуть позбавити ще однієї ліцензії через санкції
НБУ може позбавити Порошенка впливу на Міжнародний інвестиційний банк
Останні новини
21:01
"Шахтар" розгромив "Олександрію" в центральному матчі туру чемпіонату України з футболу
20:47
Макрон нагадав, що "грається у Третю світову" очільник Кремля, а не Зеленський
20:19
Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно – Стармер
20:03
відео, оновленоРосіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі, виникла пожежа
19:49
Українка Данча показала найкращий результат сезону на етапі Кубку світу зі сноубордингу
19:44
Росіяни вдарили по порту в Одесі: поранили співробітників, пошкодили іноземне судно
19:36
У Лондоні почалася зустріч Зеленського і Стармера
19:30
Україна засудила "вибори" в окупованій Росією Абхазії
19:13
The New York Post: На підписанні угоди у Вашингтоні наполягав Єрмак, Келлог був проти
18:58
Спікер Сейму Польщі підтримав Зеленського після скандалу у Білому домі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: