Порошенко прокоментував події у США: Сподіваємося, у Зеленського є "План Б"
Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що не критикуватиме президента Володимира Зеленського після скандалу у Вашингтоні, однак закликав за допомогою Європи "повернути за стіл переговорів" американських партнерів.
Джерело: Порошенко у Facebook
Пряма мова: "Половина країни не спала після вчорашнього відео з Вашингтону. Ми тримали кулаки за Україну. І зараз у всіх питання: що робити далі?
Хтось чекав від мене критики Зеленського. Але ні, критики не буде, бо це не те, чого зараз потребує країна".
Деталі: Поряд із військовими на південному напрямку Порошенко виклав своє бачення щодо ситуації й необхідних дій.
"Стосунки України і США – це не стосунки лише Зеленського і Трампа. Це – стосунки двох великих народів, які знають, що демократія і свобода – не пусті слова ні для України, ні для США. І ми не можемо дозволити собі розповсюджувати антиамериканські настрої", – зазначив він.
Він закликав у першу чергу думати про Збройні сили України, які "внаслідок тих чи інших дій" можуть залишитися без постачання американської зброї.
"І це ні в якому разі не є критикою президента Зеленського, бо єдине, що зараз потребує Україна – це єдності", – додав він.
На думку Порошенка "чомусь з інформаційного поля зникає армія" та події на фронті, чого "не повинно бути".
Пряма мова: "Ми дуже сподіваємося, що у президента Зеленського є "План Б". Віримо, що після зустрічі в Лондоні та Брюсселі ми вийдемо з декількома важливими меседжами:
- Єдність Європи. Сподіваємося, що Європа надасть нам зброю, фінансування, посилить інвестиції в оборонну промисловість. Допоможе нам повернути за стіл переговорів наших американських партнерів. Потрібно відновлювати двопартійну підтримку США та парламентську дипломатію. Ми не можемо послаблювати нашу міць.
- Єдність всередині країни. Єдність у парламенті та переформатування уряду в уряд національної єдності.
- Третє, що ми хочемо почути: коли і як закінчувати війну? Не ховатися за гарантії безпеки.
Ми маємо зберегти державу. Ми маємо не допустити капітуляцію. Гарантом безпеки України мають бути ЗСУ. Крапка!".
Передісторія:
- Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
- Угода про мінерали між США та Україною зірвалась.
- Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
- Зеленський зазначив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін, але пояснив, чому активно вступив у перепалку.
- За даними ЗМІ, адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні у відповідь на висловлювання президента Зеленського в Овальному кабінеті.
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