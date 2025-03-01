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Румунія підтвердила падіння російського БпЛА на своїй території

Марія Ємець, Катерина ТищенкоСубота, 1 березня 2025, 16:59
Румунія підтвердила падіння російського БпЛА на своїй території
уламки БпЛА, ілюстративне фото: border.gov.md

У Румунії підтвердили падіння російського БпЛА на румунській території біля стику її кордонів з Україною і Молдовою.

ДжерелоDigi24, пише "Європейська правда"

Деталі: У п’ятницю 28 лютого Міноборони Румунії отримало сповіщення про те, що в районі міста Галац, що поруч із українським Рені та південними кордонами Молдови, виявили фрагменти, схожі на уламки БпЛА. Уламки виявили у ненаселеному місці приблизно за 500 метрів від кордону з Молдовою. 

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1 березня туди прибула команда фахівців Міноборони, МВС та розвідки.  

Пізніше вдень повідомили, що знахідка – уламки російського безпілотника. У ньому залишилася нерозірвана бойова частина, яку контрольовано знешкодили на місці. 

У повідомленні додали, що район знахідки ще деякий час будуть інтенсивно патрулювати та закликали не підходити до місця до завершення перевірок та усунення всіх ризиків. 

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Що передувало: Попередній схожий інцидент стався у січні, тоді безпілотник впав в районі села Плауру навпроти українського Ізмаїла. 

Північноатлантичний альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

Російські БПЛА неодноразово падали на території Молдови. На початку вересня російський "Шахед" вперше залетів на територію Латвії через Білорусь і розбився там.

РумуніябезпілотникиРосія
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