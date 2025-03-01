Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі, постраждала жінка

Російські війська у суботу ввечері завдали удару по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі, виникла пожежа, постраждала 31-річна жінка

Джерело: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Наслідки ворожого удару по Запоріжжю. Відео: Іван Федоров у Telegram pic.twitter.com/eyYghUjvue Реклама: March 1, 2025

Деталі: О 19:33 Федоров попереджав про загрозу ударних БпЛА по Запорізькій області, згодом повідомив про роботу ППО, а після цього – про удар.

Пряма мова: "Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа.

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На місце виїхали рятувальники і медики".

Оновлено: О 20:18 Федоров зазначив, що наразі у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.

На місці влучання чергує бригада швидкої допомоги.

Згодом Федоров додав, що ворожий "Шахед" зруйнував дах житлового будинку. Відбулось загорання на площі 300 квадратних метрів.

Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок ворожого удару постраждала 31-річна жінка, яку медики доставили до лікарні.