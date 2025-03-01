Зеленський поговорив зі Стармером про візит до США і гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі у суботу поділилися деталями своїх візитів до США та обговорили надійні гарантії безпеки для України та роль, яку готова відіграти в них Британія.

Джерело: сайт президента, Зеленський у Facebook

Деталі: Зазначається, що війна Росії в Україні, прямі загрози для всієї Європи та пошуки шляхів до миру є ключовими темами обговорення і переговорів у двосторонньому форматі, що відбулися в суботу, і розширеної зустрічі з партнерами, що планується на неділю.

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Президент України та премʼєр-міністр Британії поділилися деталями своїх візитів до США.

Дослівно: "Лідери докладно обговорили координацію з партнерами, реалізацію спільного плану дій та конкретних кроків для посилення позицій України і закінчення війни стійким та справедливим миром. Таким миром, після якого Росія не використає припинення вогню, щоб переозброїтися та напасти знову. Саме тому за столом будь-яких потенційних мирних переговорів мають бути Україна, Європа й США.

Окрему увагу приділили надійним гарантіям безпеки та ролі, яку готова відіграти в них Велика Британія. Лідери засвідчили однакове бачення того, яким має бути впевненість у майбутньому для всіх".

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Деталі: Разом з тим, коментуючи укладення угоди з Британією щодо кредиту на оборонні витрати, Зеленський підкреслив, що позика буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів.

"Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні. Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну", – зазначив президент.

Що передувало: Зеленський прибув на переговори зі Стармером близько 19:30 за київським часом.

Стамер запевнив, що Британія продовжуватиме підтримку України "стільки, скільки буде необхідно".

Згодом Україна та Велика Британія підписали угоду про позику на суму близько 3 мільярдів доларів США на оборонні потреби України.