Херсонщина: у лікарні померла жінка, атакована російським дроном у суботу

У лікарні зупинилось серце 65-річної жінки, яка вранці 1 березня потрапила під удар російського БпЛА в Антонівці Херсонської області.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Уточнюється, що її поранення виявилися надто важкими, щоб врятувати життя.

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Того ж дня в області через російську агресію 10 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

Зафіксовані удари по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газову трубу, гаражі, автобуси та приватні автомобілі.