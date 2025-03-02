Херсонщина: у лікарні померла жінка, атакована російським дроном у суботу
Неділя, 2 березня 2025, 09:20
У лікарні зупинилось серце 65-річної жінки, яка вранці 1 березня потрапила під удар російського БпЛА в Антонівці Херсонської області.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Уточнюється, що її поранення виявилися надто важкими, щоб врятувати життя.
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Того ж дня в області через російську агресію 10 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.
Зафіксовані удари по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків.
Також окупанти понівечили газову трубу, гаражі, автобуси та приватні автомобілі.
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